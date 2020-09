Merkel nie podjęła jeszcze decyzji ws. rezygnacji z Nord Stream 2

Kurtyka: Transformacja energetyczna przyniesie ok. 300 tys. miejsc pracy

Czekająca Polskę w najbliższych 20 latach transformacja energetyczna wygeneruje ok. 300 tys. nowych, wysokopłatnych miejsc pracy – ocenił we wtorek w Karpaczu minister klimatu Michał Kurtyka. Przypomniał, że na wsparcie transformacji w regionach górniczych trafi ok. 60 mld zł.