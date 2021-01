Media: Merkel uważa, że lockdown w Niemczech może potrwać do początku kwietnia

Władze włoskich regionów: turystyka zimowa może się już nie podnieść

Branża turystyki zimowej we Włoszech, ponosząca miliardowe straty z powodu zablokowania sezonu przez pandemię, może już się nie podnieść - ostrzegli we wtorek przedstawiciele władz górskich regionów kraju. Zaapelowali do rządu o natychmiastowe wsparcie dla tego sektora.