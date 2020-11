Mercator: sytuacja z Top Glove może wywołać zamieszanie na rynku

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

W trakcie trwania konferencji WallStreet 24 Online Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora, odniósł się do niedawnych informacji o zamknięciu części fabryk rękawic Top Glove w Malezji. Jego zdaniem na rynku może pojawić się nerwowość, Mercator na całej sytuacji może jednak skorzystać.

- Top Glove nie informuje na ile zamknął fabryki i próbuje zmiękczyć przekaz, my wiemy od innych podmiotów, że zamknięte są obecnie 23 fabryki. Co do okresu zamknięcia informacje są dość rozbieżne, te najbardziej optymistyczne mówią o 3 tygodniach, pesymistyczne o 3 miesiącach. Jeżeli to będą 3 tygodnie, to zaburzenia nie zostaną odczute w dużym stopniu, natomiast jeżeli będą to 3 miesiące albo dłużej to podaż się skurczy i wszyscy to odczujemy. Top Glove odpowiada za 20 proc. światowej podaży. Nie znamy rozkładu wolumenów i ile przypada na te zamknięte fabryki. Szacuje się, że jest to ok. 15 mld rękawic, a więc dość dużo. Jeżeli na świecie produkowanych jest 300-350 mld, a 15 mld nagle zostanie zamknięte, to będzie to odczuwalne - stwierdził Żyznowski.

Fabryki zamknięte przez wirusa

Przypomnijmy, że na początku tygodnia pojawiła się informacja, że z powodu pandemii Malezja zamknie tymczasowo część rękawiczkowych fabryk firmy Top Glove. - Rząd Malezyjski zamknie etapami część fabryk Top Glove, po tym jak 2453 pracowników zostało zdiagnozowanych pozytywnie pod kontem koronawirusa - informował wówczas Reuters. Odsetek pozytywnych wyników w zakładach wyniósł aż 42 proc.

Top Glove ma 41 fabryk w Malezji, w których zatrudnia wielu imigrantów zarobkowych z Nepalu. To właśnie imigranci stanowią ogromny odsetek zakażonych wykrytych przez wspomniane testy. Top Glove informował na początku tygodnia, że póki co wstrzymano produkcje w 16 zakładach, w 12 odbywa się ona w zmniejszonej skali.

Zamówienia Mercatora póki co bez przeszkód

- Będzie to miało duży wpływ na biznes. Gdy ubywa taka duża część podaży, to będą musiały być przekierowane strumienie dostaw. Będzie duże zamieszanie, Ci dystrybutorzy, którzy będą stratni na tej podaży, będą musieli nerwowo kupować u innych - dodał Żyznowski.

Warto dodać, że Mercator nie jest tylko producentem, ale i dystrybutorem rękawic od innych producentów. - Dla nas jako producenta jest to informacja korzystna, bo jak jest mniej rękawic na świecie, to ich producenci mogą liczyć na wyższe marże. Jeżeli chodzi o dystrybucję Top Glove na szczęście nie jest naszym zasadniczym, ani nawet jednym z głównych dostawców. My obecnie nie mamy żadnych informacji z Top Glove, bo kupujemy tam trochę rękawic, o wykasowaniu jakichkolwiek naszych zamówień. To jest informacja na dziś. Nawet jeżeli taka informacja się pojawi, to nie wpłynie to w zauważalny sposób na nasz wynik, ponieważ my tych rękawic więcej produkujemy, niż dystrybuujemy, a sam Top Glove odpowiada za małą część naszego portfela - ocenił Żyznowski.

Ceny rękawic wciąż rosną

- Jeżeli chodzi o ceny, mimo informacji, że mamy już do czynienia z pierwszymi szczepionkami i mocnej reakcji rynkowej na to, ceny rękawic wciąż są wysokie i mają tendencję do rośnięcia. Być może jest to związane właśnie z sytuacją z Top Glove. Ta nerwowość może powodować, że ceny będą rosły - wskazał prezes Mercatora.

Wpływ szczepionki może być jednak opóźniony. - Na razie rynek rękawic i innych środków ochrony osobistej rozgrzewa się coraz bardziej. Bierze się to pewnie stąd, że dopiero dostaliśmy te informacje o szczepionce. Od momentu kiedy pojawia się informacja o szczepionce do momentu kiedy 8 mld ludzi zostanie zaszczepionych i to będzie efektywne i będziemy mogli powiedzieć, że sytuacja wraca do normalności, minie sporo czasu. Obecnie ceny są coraz wyższe, popyt jest coraz większy, powiększa się różnica między podażą a popytem - zauważył Żyznowski.

Więcej o rynku rękawiczek i sposobie ich produkcji pisaliśmy w materiale zrealizowanym w ramach trzeciego odcinka cyklu "Tour de spółki", którego bohaterem był właśnie Mercator.

AT