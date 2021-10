Mercator ponownie w dół. Tym razem po konferencji prezesa

/ Materiały prasowe

Mercator Medical pracuje nad kilkoma kierunkami dalszego rozwoju m.in. nad ewentualną rozbudową mocy czy zaangażowaniu się w nowy biznes. Spółka prowadzi też kilka projektów akwizycyjnych - poinformował we wtorek prezes Wiesław Żyznowski. Jego zdaniem, ciężko ocenić kiedy ceny rękawic wrócą do tych sprzed pandemii.

W trakcie konferencji zarządu akcje Mercatora doznały kolejnej sporej przeceny. Spadki zaczęły się o 14, a po 15 spółka traciła blisko 8 proc.



"Bardzo intensywnie pracujemy nad kilkoma kierunkami rozwojowymi. Nie ogłosiliśmy jeszcze niczego, ponieważ żaden z tych kierunków jeszcze na tyle nie dojrzał. W pewnym czasie zaczniemy informować o tych wszystkich rzeczach, ale ciężko na razie deklarować, kiedy to się stanie" - powiedział podczas wideokonferencji prezes Wiesław Żyznowski.

Jak dodał, spółka pracuje m.in. nad ewentualną budową kolejnych fabryk i prowadzi kilka projektów akwizycyjnych.

"Branża jest obecnie mocno rozedrgana, wyceny są bardzo różne, rozmowy nerwowe. Chcemy spokojnie podejść do kwestii ewentualnej budowy następnych fabryk, przejmowania firm czy wchodzenia w nowe biznesy" - powiedział prezes Mercatora.

"Poważniejsze rozmowy akwizycyjne prowadzimy z kilkoma podmiotami. Są to firmy zarówno dystrybucyjne, jak i produkcyjne i w grę nie wchodzą tylko rękawice" - dodał.

Mercator Medical dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zwiększył zdolności wytwórcze o 150 proc. do ponad 3 mld rękawic rocznie. W pierwszym kwartale 2021 roku rozpoczęto budowę trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie - uruchomienie pierwszych linii spodziewane jest na przełomie 2021/2022 roku.

Mercator Medical opublikował w piątek wstępne wyniki za III kwartał 2021 roku. Spółka szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w III kwartale spadł do 36,3 mln zł wobec 355,8 mln zł przed rokiem oraz 113,8 mln zł kwartał temu. Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 49 mln zł wobec 390,9 mln zł w trzecim kwartale 2020 r. oraz 118,4 mln zł w drugim kwartale 2021 roku. Przychody grupy wyniosły z kolei 361,8 mln zł wobec 603,9 mln zł rok wcześniej oraz 535,7 mln zł kwartał temu.

Spółka podała, że grupa odczuła w minionym kwartale dużą presję rynkową w segmencie dystrybucyjnym. W efekcie wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za okres lipiec-wrzesień 2021 roku wskazują na kontynuację trendu spadkowego w wypracowanych rezultatach finansowych.

"Trzeci kwartał 2020 roku należał już do okresu rekordowo wysokich cen rękawic jednorazowych, co przełożyło się na jedne z najwyższych w dotychczasowej historii wyników finansowych Grupy Mercator Medical. W rezultacie przy ocenie wyników trzeciego kwartału 2021 roku należy mieć na względzie efekt bardzo wysokiej bazy" - poinformował w piątkowym komunikacie Michał Romański, dyrektor finansowy spółki.

"Jednocześnie wciąż zniżkujące rynkowe ceny rękawic i bardzo duża dostępność towarów wywarły ogromną presję marżową w segmencie dystrybucyjnym, co z kolei można uznać za główną przyczynę negatywnych tendencji w ujęciu kwartał do kwartału" - dodał.

Prezes Żyznowski poinformował podczas wtorkowej konferencji, że ciężko ocenić kiedy ceny rękawic wrócą do tych sprzed pandemii.

"Ceny surowca - lateksu nitrylowego - wciąż są wyższe od tych przed wybuchem pandemii. Nadal jest to kilkadziesiąt procent więcej. Jeśli ceny lateksu się zatrzymają na wyższym poziomie niż przed pandemią to w bezpośrednim przełożeniu ceny rękawic również będą wyższe" - powiedział prezes.

"Do przesilenia w dół jeszcze nie doszło. Jeszcze nie można mówić, że popyt i ceny doszły do samego dołu. Ciężko ocenić, kiedy do tego dojdzie" - dodał.

Na dzień 30 września 2021 r. grupa Mercator Medical dysponowała około 499,5 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Rok do roku gotówka netto i jednostki TFI są wyższe o 119 mln zł, a kwartał do kwartału spadły o 319 mln zł.

Mercator Medical jest producentem rękawic jednorazowych i dystrybutorem materiałów medycznych. Akcje spółki w 2020 roku na fali pandemii koronawirusa wzrosły na warszawskiej giełdzie kilka tysięcy procent, z poniżej 10 zł do ponad 500 zł. Potem jednak, wraz z oczekiwanym spadkiem popytu na rękawice medyczne, akcje spółki systematycznie traciły na wartości. Od początku 2021 roku kurs spółki spadł ponad 70 proc. i obecnie akcje kosztują 110 zł. Spadek w ciągu ostatnich 3 dni wyniósł ok. 30 proc. (PAP Biznes)

