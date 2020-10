Mercator zapowiada dywidendę. Rozważa też split akcji

Materiały prasowe

Mercator Medical planuje przeznaczyć na dywidendę 10-20 proc. zysku za 2020 rok. Rozważany jest ponadto split akcji.

"Przewidujemy podzielenie się z akcjonariuszami w różnej formie. Obok skupu akcji własnych, który wciąż jest aktywny, ale wymaga aktualizacji ceny, planujemy dywidendę. Wstępnie myślimy o dywidendzie gdzieś między 10 a 20 proc. zysku netto z tego roku" - powiedział podczas konferencji Kruszewski.

Po trzech kwartałach 2020 roku grupa odnotowała ok. 587,3 mln zysku netto. W czerwcu spółka wypłaciła 5,3 mln zł dywidendy, co dało 0,5 zł na akcję.

Mercator Medical rozważy split akcji - poinformował ponadto Witold Kruszewski. "Cena akcji osiągnęła relatywnie wysoki poziom patrząc na to, co było wcześniej. Jeśli spojrzymy na wycenę porównawczą w stosunku do naszych konkurentów to jesteśmy daleko do tyłu. Split akcji jest czymś, co będziemy rozważać" - dodał.

Kurs Mercatora wzrósł w ciągu roku z 6 zł do 612 zł.

Prezes nie planuje sprzedaży wielu akcji

"Jeśli chodzi o sprzedaż pakietu większościowego to w ogóle nie biorę pod uwagę jego sprzedaży. Moim założeniem jest, żeby ten pakiet jak najdłużej był w naszych rękach. Jeśli chodzi o sprzedaż małych pakietów to jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Od 24 lat nie sprzedałem ani jednej akcji. Nie chce jednak deklarować, że nigdy nie sprzedam ani jednej akcji czy małego pakietu, bo z punktu widzenia pakietu większościowego nie byłaby to duża różnica. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie sporo dokupowałem. Niemniej jednak nawet takiej decyzji jeszcze nie podjąłem" - powiedział prezes podczas konferencji.

Kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego spółka Anabaza posiada 60,1 proc. udział w kapitale zakładowym Mercatora i 71,3 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu. Według informacji na stronie internetowej spółki, Wiesław Żyznowski posiada bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące ogółem 66,1 proc. kapitału zakładowego spółki, zapewniające ogółem 75,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. (PAP Biznes)

