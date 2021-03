Materiały prasowe

Mercator Medical zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca - podał GPW Benchmark w komunikacie. W indeksie mWIG40 zapowiedziano pięć zmian, a w sWIG80 czternaście.

Do indeksu mWIG40 wejdą Alior Bank, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Selvita i Stalprodukt, a opuszczą go BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion i Mercator Medical.

Nowe spółki w sWIG80 to: BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion, Cognor, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mobruk, Quercus, Serinus, Skarbiec oraz Sygnity. Indeks małych spółek opuszczą: AC Autogaz, All in Games, Asseco Business Solutions, Eko Export, Games Operators, Getin Noble, Inter Rao Lietuva, MLP Group, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Police, Selvita, Śnieżka i Stalprodukt.

W indeksie WIG30 pojawią się Mercator Medical, Ten Square Games i XTB, a skreślone ze składu indeksu zostaną ING Bank Śląski, Kernel i Kęty. Udziały PKO BP oraz KGHM w indeksie zostaną ograniczone do 10 proc.

Analogiczne zmiany zostaną przeprowadzone w wersjach "total return" wszystkich wymienionych indeksów.

Do depeszy dołączamy szczegółowe składy indeksów GPW Benchmark. (PAP Biznes)

