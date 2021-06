Rusza skup akcji w Mercatorze

/ Mercator

Zarząd Mercator Medical ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 623.800 akcji spółki, stanowiących do 5,88 proc. kapitału, po 500 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Zapisy będą przyjmowane od 7 czerwca do 30 lipca (do godz. 17:00). Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 4 sierpnia 2021 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji jest DM BOŚ.

Zarząd Mercator Medical informował w połowie marca, że rekomenduje przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto za 2020 rok w kwocie 312 mln zł na program odkupu akcji własnych. Cena akcji w skupie miała nie być niższa niż 500 zł i wyższa niż 770 zł.

W kwietniu WZ Mercatora upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia.

"Cena skupu dywidendowego to najniższa możliwa cena z uchwalonego przez walne zgromadzenie przedziału 500-770 zł. Przy obecnym kursie akcji (około 250 zł) zapewnia zachowanie dywidendowego charakteru skupu, a jednocześnie – przy stałej kwocie ponad 312 mln zł przeznaczonych na skup – umożliwia uczestnictwo możliwie najszerszego grona inwestorów dzięki maksymalnemu obniżeniu gwarantowanego progu uczestnictwa w skupie do 17 akcji, czyli pakietu wartego obecnie około 4 tys. zł" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych w grupie Mercator Medical. (PAP Biznes)

pel/