Mercator Medical wybuduje fabrykę rękawic nitrylowych w Tajlandii. Koszt inwestycji ok. 156 mln zł

Prezes Pekao o Idea Banku: Wyrok sądu arbitrażowego nie będzie miał żadnego znaczenia

Tak naprawdę w Idea Banku brakowało około 1,5 mld zł. Tłumaczenia Czarneckiego, że dofinansował on go kwotą 25 mln zł, brzmi niemal jak żart. Nawet gdyby było to 100, 200 czy 300 mln zł, to cały czas brakowałoby grubo ponad miliard zł – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa Pekao.