Mercator Medical obserwuje dalszy wzrost cen rękawic i bardzo wysokie marże w IV kw.

Mercator

Mercator Medical obserwuje w czwartym kwartale 2020 roku dalszy wzrost cen rękawic i bardzo wysokie marże - poinformował we wtorek zarząd. Spółka nie widzi oznak odwrócenia pozytywnych trendów i spodziewa się, że także w 2021 roku ceny i marże będą "interesujące".

W poniedziałek notowania Mercator Medical poszły w dół o blisko 20 proc. do 342 zł, najniższego poziomu od września. Mercator został dotknięty przeceną w ślad za największymi zagranicznymi producentami rękawic takimi jak Top Glove, Supermax, Kossan i Hartalega, po opinii analityków J.P. Morgana, że branża najlepsze czasy ma już za sobą.

"Raport J.P. Morgan wywołał dość dużo spekulacji i zamieszania związanego z naszym kursem. W związku z tym, chciałbym powiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej firmie, a dzieje się samo dobro - ceny rękawic nadal rosną i marże są nadal są bardzo wysokie. Jest to korzystne w szczególności dla naszego sektora produkcyjnego, ale także dla dystrybucji" - powiedział we wtorek prezes Wiesław Żyznowski.

"Odczuwamy i widzimy wpływ pandemii na zachowania ludzi i pracę biur w Europie, ale w samej Tajlandii nie widzimy tego wpływu - fabryka działa na pełnych obrotach. Jest to jeden z bezpieczniejszych krajów, w całej Tajlandii notowanych jest kilka zakażeń dziennie" - dodał.

Zarząd zakłada, ze w 2021 roku zarówno ceny jak i marże będą nadal interesujące.

"Będziemy chcieli zyskać jak najwięcej. Mimo że szczepionka wchodzi na rynek to sytuacja na rynku jest bardzo korzystna i mamy tzw. +prime time+" - ocenił prezes.

Zarząd podtrzymał, że na rynku należy się spodziewać wzrostu mocy produkcyjnych.

"Zarówno stali gracze, jak i nowi zwiększają moce. My też pracujemy nad projektami zwiększenia mocy. Natomiast kiedy dojdzie do przecięcia się zmniejszającego popytu z tą rosnącą podażą, tego nie wie nikt - są przypuszczenia, że nastąpi to w połowie 2022 roku" - powiedział prezes.

"Jeśli chodzi o Mercatora, to powtórzę, że nasza strategia rozbudowy mocy produkcyjnych będzie odporna na przecięcie się podaży i popytu, bo będziemy chcieli produkować głównie rękawice specjalistyczne, które rządzą się innymi prawami rynkowymi niż rękawice mainstreamowe. Pracujemy nad strategią jakby pandemii nie było i jakby świat wrócił do normalności" - dodał.

W ocenie wiceprezesa Witolda Kruszewskiego, wnioski z poniedziałkowego raportu J.P. Morgana, który dotyczy azjatyckich producentów, trzeba przekładać na sytuację Mercatora "z dużą ostrożnością i selektywnością".

"W raporcie J.P. Morgana jest informacja, że od września następuje wypłaszczenie testowania, co - zgodnie z podstawowym założeniem raportu - miałoby oznaczać spadek przychodów, a tymczasem mamy wzrost cen. Wiele branż zaczęło używać rękawiczek, czego wcześniej nie robiły. Wchodzimy w etap masowych szczepień, które wymagają zużycia kilku rękawic na jedną osobę. Każdy kraj wciąż odczuwa niedosyt rękawic, nie tylko do celów medycznych" - powiedział Kruszewski.

"Według raportu, ceny rękawic na 2021 rok wynoszą 40-60 USD. Tymczasem my w tej chwili dostajemy oferty i moglibyśmy zawrzeć kontrakty na cały 2021 rok po cenie 2-3 razy wyższej" - dodał.

Wiceprezes skomentował też kwestie wzrostu płac i kosztów surowca.

"Koszty wzrosły i to dotyczy wielu branż. Koszty płacy rosną skromnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej w Tajlandii i nie obawiamy się istotnego wzrostu. Raport sugeruje, że ceny surowców wzrosły 4-krotnie, co nie jest prawdą. Koszt surowca w ostatnich miesiącach się podwoił" - powiedział Kruszewski.

Mercator Medical to notowany na GPW producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych oraz opatrunków medycznych. Wywołany pandemią wzmożony popyt na produkty spółki znacząco zwiększył jej wyniki. Po trzech kwartałach 2020 roku grupa odnotowała ok. 587 mln zł zysku netto wobec 1 mln zł straty netto przed rokiem. W ślad za wynikami wzrosła także wycena giełdowa. Na początku roku akcje Mercatora kosztowały ok. 10 zł, a najwyższy kurs odnotowano 14 października po wstępnych wynikach za trzeci kwartał - cena akcji wyniosła wtedy 770 zł.

Po poniedziałkowym spadku o ok. 20 proc., we wtorek notowania spółki rosną o ok. 13 proc. do 387 zł. (PAP Biznes)

