Mercator Medical obserwuje dalsze wzrosty cen rękawic i stabilizację cen lateksu

Mercator Medical obserwuje na początku roku dalsze wzrosty cen rękawic i ocenia, że wyniki w 2021 roku pozostaną pod bardzo silnym wpływem pandemii - poinformował zarząd podczas wtorkowej wideokonferencji. Spółka nie notuje już wzrostów cen lateksu, co było widoczne w czwartym kwartale.

"Mimo, że szczepionki zostały zaanonsowane dwa miesiące temu i szczepienia się rozpoczęły, to z punktu widzenia producenta i dostawcy rękawic medycznych jesteśmy w samym środku pandemii. Bardzo silny trend przewagi popytu nad podażą nadal się utrzymuje, ceny rękawic są nadal bardzo wysokie, a czasy dostaw są długie i ta gorączka związana z pandemią i przekładająca się na nasz biznes i wyniki nawet w najmniejszym stopniu nie zaczęła ustępować" - ocenił podczas wideokonferencji prezes Wiesław Żyznowski.

"Jeśli chodzi o 2021 rok, to z biznesowego punktu widzenia zakładamy, że pod względem przychodów i wyników będzie to kolejny rok pod bardzo silnym wpływem pandemii. Trudno jednak obecnie zakładać czy ten wpływ będzie większy, czy mniejszy wobec roku 2020 i jak przełoży się to na wyniki. Niemniej jednak jestem bardzo dobrej myśli" - dodał.

Mercator podał w weekend, że według szacunków miał w czwartym kwartale około 369,7 mln zł zysku netto, około 413,6 mln zł wyniku EBITDA oraz 654,1 mln zł przychodów. Dla porównania, w czwartym kwartale 2019 roku grupa odnotowała 0,7 mln zł straty netto, 7,6 mln zł wyniku EBITDA i 137,9 mln zł przychodów, a w trzecim kwartale 2020 roku 355,8 mln zł zysku netto, 390,9 mln zł EBITDA i 592 mln zł przychodów.

"Mimo, że surowiec nieco podrożał w czwartym kwartale, to udało się utrzymać marże, co oznacza, że ceny sprzedaży wzrosły. Te ceny rosną też na początku roku 2021, co jest bardzo pozytywną informacją" - powiedział Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych.

"W czwartym kwartale ceny lateksu wzrosły wobec trzeciego kwartału, ale w pierwszym kwartale nie notujemy już wzrostów cen surowca" - dodał.

Zarząd nie zgadza się z założeniem, że ceny rękawic będą spadać od pierwszego kwartału. Spółka nie widzi na razie sygnałów odwrócenia wzrostowego trendu cen, a zdaniem prezesa, jeżeli ceny zaczną spadać, to powoli.

"Nie może być mowy o drastycznym spadku cen z miesiąca na miesiąc czy nawet z kwartału na kwartał. Bierze się to stąd, że świat w 2021 ani pewnie w 2022 roku nie zostanie cały zaszczepiony i popyt na środki jednorazowego użycia do ochrony osobistej będzie zwiększony jeszcze przez długi czas" - powiedział prezes Żyznowski.

"Dodatkowo pandemia wywołała masową zmianę procedur zarówno medycznych, jak i tych związanych z obszarami BHP czy zwyczajów prywatnych. Świat po pandemii będzie inaczej wyglądał z naszego punktu widzenia" - dodał.

Grupa z optymizmem patrzy na kolejne okresy i zamierza zwiększyć w kolejnych miesiącach skalę wysokomarżowej sprzedaży spotowej.

"W połowie 2020 roku informowaliśmy o zawarciu umów z dużymi klientami w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. To były kontrakty zawarte po stałej cenie i zajmowały większość mocy produkcyjnych naszej fabryki. Te kontrakty obowiązują do końca pierwszego kwartału, a ich zakończenie rozwiązuje nam ręce i pozwala bardziej doważyć sprzedaż na rynku spot, która jest bardziej rentowna, bo ceny pod koniec czwartego kwartału i na początku pierwszego kwartału wzrosły" - powiedział Witold Kruszewski.

Mercator poinformował w poniedziałek i we wtorek o podpisaniu umów na dostawy rękawic w 2021 roku o łącznej wartości ok. 330 mln zł.

"To są umowy na stałych, ale bardzo dobrych cenach. Póki co, to jest mniejszość naszego portfela. Będziemy tak konstruować nasz portfel między stałymi umowami a rynkiem spot, aby maksymalizować przychody w całym roku" - powiedział Kruszewski.

Spółka podała w weekend, że miała na koniec 2020 roku ok. 535 mln zł gotówki netto wobec ok. 380 mln zł na koniec września 2020 roku.

"Producenci są obecnie w branży bardzo silni i wymagają przedpłat, żeby realizować dostawy, dlatego w czwartym kwartale wartość zaliczek dla dostawców wzrosła. Gdybyśmy ten czynnik wyeliminowali, to ten przyrost gotówki byłby podobny jak w kwartale trzecim. Nie należy obawiać się żadnych odpisów, jest to czysto biznesowa rzecz. Te pieniądze do nas wrócą jak tylko sytuacja u dostawców się ustabilizuje, w tej chwili te przedpłaty pomagają zdobywać więcej rękawic u producentów" - wyjaśnił członek zarządu ds. finansowych.

Mercator Medical to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Produkty grupy są stosowane w szpitalach, ambulatoriach, gabinetach i klinikach specjalistycznych.

Przychody Mercatora w 2020 roku wniosły według wstępnych danych 1.836,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 956,6 mln zł. W 2019 roku grupa odnotowała 540 mln zł przychodów i 2 mln zł straty netto. (PAP Biznes)

