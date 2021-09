Mercator Medical obniżył szac. zysk netto w II kw. do 113,8 mln zł

/ Materiały prasowe

Grupa Mercator Medical zmieniła szacunki za drugi kwartał 2021 r. i obecnie spodziewa się, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 535,7 mln zł, EBITDA ok. 118,4 mln zł, a zysk netto ok. 113,8 mln zł - podał Mercator w komunikacie. Zarząd zdecydował o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W połowie lipca Mercator szacował, że w drugim kwartale 2021 r. miał około 164,7 mln zł EBITDA i około 146,6 mln zł zysku netto przy 535,5 mln zł przychodach ze sprzedaży.

Jak podano w piątkowym komunikacie, zarząd "w efekcie dyskusji z audytorem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny dokonanej na bazie najnowszych dostępnych danych" zdecydował o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł.

W związku z tym, w drugim kwartale 2021 r. odpis na zapas obciążył wynik EBITDA kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą 67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego).

"Zwiększenie odpisów uzasadnione jest dalszymi zmianami (obniżką) cen sprzedaży towarów w asortymentach oferowanych między innymi przez emitenta w okresie od lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego, w stosunku do cen sprzedaży przyjętych jako podstawa do opracowania szacunkowych wyników finansowych" - napisano.

Rok wcześniej EBITDA wyniosła 234,6 mln zł, zysk netto 210,5 mln zł, a przychody 375,2 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 r. przychody wyniosły 551,6 mln zł, EBITDA 301,6 mln zł, a zysk netto 286,6 mln zł.

Spółka zaznacza, że szacunkowe kwoty mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2021 r. planowana jest na 15 września 2021 r. (PAP Biznes)

doa/ mfm/