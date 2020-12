Mercator Medical chce przeznaczyć 35 proc. zysku netto na dywidendę lub buyback

Mercator

Zarząd Mercator Medical będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie ok. 35 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Prezes spółki wskazał, że sprzedaż akcji w ABB ma na celu m.in. zwiększenie free floatu i obecności funduszy w akcjonariacie.

W czerwcu tego roku akcjonariusze Mercatora zdecydowali o rocznym upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 1 mln akcji własnych, z czego dotąd spółka skupiła 196.635 sztuk za 54 zł. Kolejne skupy akcji mają być realizowane po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 1.300 zł.

Spółka zapowiadała także dywidendę dla akcjonariuszy. Zarząd informował w październiku, że planuje przeznaczyć na ten cel 10-20 proc. zysku za 2020 rok. W czerwcu tego roku firma wypłaciła 5,3 mln zł dywidendy, co dało 0,5 zł na akcję.

"Mercator Medical jest dopiero na początku drogi rozwoju, ma bardzo dobre perspektywy i mocne fundamenty. Dlatego pogodzimy inwestycje z dzieleniem się sukcesem z akcjonariuszami. Zamierzamy przeznaczyć 35 proc. zysku za rok 2020 oraz za rok 2021 na wypłatę dywidend i ewentualny skup akcji własnych. Zawsze uważałem, że powinnością spółki giełdowej jest wypłacanie dywidend, a dodatkowo dla mnie jako największego akcjonariusza jest to w oczywisty sposób temat istotny" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Wiesław Żyznowski.

Żyznowski posiada obecnie bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Anabaza łącznie ponad 7 mln akcji, co stanowi ogółem ponad 66 proc. w kapitale zakładowym i zapewnia ponad 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

We wtorek kontrolowana przez prezesa spółka Anabaza oraz przewodnicząca rady nadzorczej, a prywatnie żona prezesa, uruchomili proces budowy przyspieszonej księgi popytu na łącznie maksymalnie 508 tys. akcji spółki. Pakiet ten stanowi 4,79 proc. w kapitale zakładowym i uprawnia do 3,45 proc. głosów na WZ. Żyznowscy zobowiązali się jednocześnie, że nie sprzedadzą żadnej akcji do czerwca przyszłego roku.

"Dotychczas nigdy w historii nie sprzedałem żadnej akcji Mercatora Medicala, a co więcej – skupowałem akcje na giełdzie. Wielokrotnie też wskazywałem, że mój pakiet większościowy nie jest na sprzedaż, natomiast co do mniejszych transakcji jasno sygnalizowałem otwartość – mając na uwadze zarówno zwiększenie free floatu, jak również obecności funduszy w akcjonariacie, co jest ważnym aspektem dla inwestorów oraz komitetów indeksowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Wiesław Żyznowski.

Mercator Medical to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Produkty grupy są stosowane w szpitalach, ambulatoriach, gabinetach i klinikach specjalistycznych. Wywołany pandemią wzmożony popyt na produkty spółki znacząco zwiększa wyniki grupy. Po trzech kwartałach 2020 roku grupa odnotowała ok. 587 mln zł zysku netto wobec 1 mln zł straty netto przed rokiem. (PAP Biznes)

