Mer Odessy zatrzymany. Miał zdefraudować miliony hrywien ze środków publicznych

Mer Odessy Hennadij Truchanow został zatrzymany w związku z podejrzeniem defraudacji środków publicznych; samorządowiec spędzi w areszcie 60 dni lub wyjdzie na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 13,4 mln hrywien (ponad 1,5 mln zł) - poinformowała w czwartek agencja Interfax-Ukraina za Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną Ukrainy (SAP).

Postępowanie w sprawie Truchanowa, a także m.in. jego zastępcy Pawła Wuhelmana trwa od drugiej połowy ubiegłej dekady. Władze Odessy są oskarżane o malwersacje finansowe - sprzeniewierzenie środków budżetowych w wysokości ponad 92 mln hrywien (ponad 10 mln zł) podczas nabywania pomieszczenia, należącego do byłej fabryki "Krajan", czyli Zakładów Budowy Ciężkich Dźwigów. Miasto zakupiło tę nieruchomość po znacznie zawyżonej cenie - przypomniała ukraińska agencja.

Truchanowa i Wuhelmana zatrzymano na lotnisku w Boryspolu pod Kijowem. Dochodzenie w sprawie tych urzędników zostało wznowione w 2021 roku na mocy decyzji Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy (WAKS). Wcześniej, w 2019 roku, sąd pierwszej instancji uniewinnił urzędników - czytamy w depeszy Interfax-Ukraina.

Jak podkreślały w ostatnich miesiącach ukraińskie media, Truchanow, uważany przez lata za samorządowca o prorosyjskich poglądach, zmienił swoje nastawienie po inwazji Kremla na sąsiedni kraj. Szef administracji Odessy wielokrotnie oświadczał, że będzie bronił miasta, a najeźdźcy dopuszczają się na Ukrainie zbrodni wojennych.

Licząca ponad 1 mln mieszkańców, położona na południu kraju Odessa, jest trzecim co do wielkości miastem Ukrainy. W tym porcie nad Morzem Czarnym nie doszło dotychczas do bezpośrednich walk z rosyjskimi wojskami. Ataki rakietowe agresora wyrządziły jak dotąd umiarkowane szkody w mieście. (PAP)

