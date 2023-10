Mer Charkowa zapowiada budowę podziemnej szkoły dla tysięcy uczniów

NYT: Rosja może przygotowywać się do testów pocisku manewrującego o napędzie atomowym Zdjęcia satelitarne i dane lotnicze sugerują, że Rosja może przygotowywać się do testów eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym lub też mogła niedawno go testować – pisze w poniedziałek "New York Times". Teoretyczny zasięg takiej rakiety może wynosić tysiące kilometrów.