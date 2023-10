Mentzen: Bez nas nie powstanie żaden rząd

Zostały trzy dni do wyborów i w tym momencie nie jest źle: zrobimy dwucyfrowy wynik, wiemy też, że bez nas nie powstanie żaden rząd – powiedział w czwartek w Poznaniu lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Prosił sympatyków ugrupowania o wyborczą mobilizację.

/ Konfederacja

W czwartek po południu Mentzen spotkał się z sympatykami Konfederacji na jednym z placów w centrum stolicy Wielkopolski.

"Jesteśmy na ostatniej prostej w tych wyborach. Zostały trzy dni i w tym momencie nie jest źle. Rok temu postawiłem dwa strategiczne cele dla nas: pierwszy jest taki, żebyśmy zrobili dwucyfrowy wynik i drugi, żeby mieć tylu posłów w Sejmie, żeby bez nas nie mógł powstać żaden rząd. Wszystko wskazuje na to, że oba cele uda się nam zrealizować” – mówił polityk.

"Oni już wiedzą, że będą mieli problem. Pisowcy już zrozumieli, że nie będą dalej rządzić, platformersi zrozumieli, że jednak nie będą rządzić, peeselowcy martwią się o to, czy w ogóle przekroczą próg wyborczy, Hołownia zresztą to samo. W każdym sztabie wyborczym - poza naszym jest teraz olbrzymia nerwowość" – dodał Mentzen.

Polityk krytykował media za to, jak traktują Konfederację. Mówił, że nie są zainteresowane kwestiami merytorycznymi – pytają o głupoty.

"Jako jedyni, pierwsi w czerwcu opublikowaliśmy pełen program. Podaliśmy, co chcemy w Polsce zmienić, co nas interesuje, co nas nie interesuje. Mimo to, cały czas jesteśmy pytani o głupoty. Kiedy pokazuję 200 stron gotowych ustaw podatkowych PIT, CIT i VAT - to jest pierwsza w historii Polski tak kompleksowo zaproponowana na etapie kampanii wyborczej reforma podatkowa, gdzie pokazujemy całe nowe projekty ustaw, to o to dziennikarze w ogóle nie pytają” – zauważył Mentzen. Według niego, dziennikarze "robią to dla pieniędzy".

"Dla tych pieniędzy kłamią, obrażają nas, pokazują nas w krzywym zwierciadle. Gdyby jeszcze mówili o naszym programie, albo go krytykowali to bym zrozumiał. Ale oni wymyślają bajki i wmawiają ludziom, że chcemy jeść jakieś psy, chcemy zwalczać prawa kobiet. To są po prostu ordynarni kłamcy. Nawet politycy są teraz bardziej prawdomówni od dziennikarzy – w takich podłych czasach żyjemy” – mówił Sławomir Mentzen.

Zdaniem lidera Konfederacji, żadna z konkurencyjnych formacji nie jest do wyborów tak dobrze przygotowana programowo. "Pozostałe partie mają program, który ujawniają w ostatniej chwili, albo nie ma on dla nich kompletnie żadnego znaczenia. W najważniejszych sprawach PiS i Platforma mówią jednym głosem. Jedni i drudzy bez żadnej refleksji akceptują wszystko, co chce na nas wymusić UE. Jedni i drudzy chcą zwiększać programy rozdawnictwa; chcą przekupywać Polaków ich własnymi pieniędzmi. Jedni drudzy chcą podnosić podatki. Różnią się tak naprawdę w detalach” - ocenił.

O propozycjach programowych Konfederacji Mentzen mówił: "mamy to przemyślane, mamy to policzone - oni nic nie wiedzą, nie nadają się absolutnie do rządzenia i mam wielką nadzieję że jak najszybciej przestaną rządzić".

Zachęcał też zgromadzonych do stawienia się w niedzielę przy urnie wyborczej.

"Zostało nam ostatnie kilka minut tego meczu, ostatnie trzy dni i musimy dowieźć ten bardzo korzystny dla nas wynik. Według wewnętrznych sondaży Platformy mamy w tym momencie 11 proc., jesteśmy na trzecim miejscu. Ale nasz elektorat jest najmniej zmobilizowany z wszystkich elektoratów - bo jest najmłodszy. Młodzi ludzie z różnych przyczyn rzadziej chodzą na wybory. Stąd to jest najważniejsza rzecz na ostatnie trzy dni: zmobilizujmy siebie i swoich znajomych, żeby na pewno poszli na te wybory. Żeby się nie powtórzyła sytuacja z roku 2015, gdy partii KORWiN zabrakło 30 tys. głosów do tego, żeby wejść do sejmu” – powiedział Mentzen.

"Każdy głos w tych wyborach ma olbrzymie znaczenie. Tu się wszystko może rozbić o zaledwie jednego posła. Jeżeli macie jakichś znajomych, o których wiecie że rozważają głos na nas - namówcie ich do tego żeby na pewno pojawili się w lokalu wyborczym. Jeśli macie znajomych, którzy się w ogóle nie interesują polityką - postawcie im kawę albo piwo za to żeby poszli i zagłosowali dla was. Ten głos jest wart tego piwa” – dodał lider Konfederacji. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ par/