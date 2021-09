Jakubas: Mennica nadal chce dokupić udziały w biurowcu, pozostanie spółką dywidendową

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Mennica Polska nadal chce dokupić udziały w Mennica Legacy Tower - poinformował PAP Biznes w wywiadzie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki, Zbigniew Jakubas. Dodał, że nawet po zakupie udziałów w biurowcu, Mennica pozostanie spółką dywidendową.

"Jeśli chodzi o Mennica Legacy Tower, to Mennica nie jest zainteresowana sprzedażą udziałów w tym biurowcu, nadal interesuje nas odkupienie 50 proc. udziałów od naszego wspólnika i pozostawienie budynku w polskich rękach. Oferta Mennicy opiewała na 123 mln euro plus przejęcie długu, co daje całkowitą wycenę budynku ponad 380 mln euro" - powiedział przewodniczący RN.

"Gdyby doszło do wznowienia rozmów na temat transakcji, Mennica ma zabezpieczone finansowanie zewnętrzne odkupienia udziałów w biurowcu oraz środki własne" - dodał.

Grupa Mennica Polska oraz Golub GetHouse posiadają obecnie po 50 proc. akcji spółki Mennica Towers GGH MT, prowadzącej inwestycję w biurowiec Mennica Legacy Tower.

Mennica złożyła w lipcu ofertę odkupienia udziałów, ale druga strona nie ustosunkowała się do oferty i w sierpniu nastąpiło jej wygaśnięcie.

140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni mają łączną powierzchnię biurową 65.630 m kw.

"W Mennica Legacy Tower do pełnego wynajęcia brakuje jeszcze trzech kondygnacji. W związku z Covidem i masową pracą zdalną, nie jestem pewien, czy w najbliższych latach można się spodziewać dalszego boomu na powierzchnię biurową. Okazuje się, że część pracowników może pracować z domu" - ocenił Jakubas.

Według głównego akcjonariusza, Mennica będzie nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, także w przypadku finalizacji odkupu udziałów w biurowcu.

"Nawet, gdy dojdzie do transakcji, Mennica pozostanie spółką dywidendową, w mojej ocenie. Przychody jakie generuje z kilku źródeł, w tym rozwijającej się deweloperki, będą pozwalały na generowanie zysków dla akcjonariuszy na podobnym poziomie, jak do tej pory, przez kolejne lata" - zapowiedział.

Mennica regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W 2021 roku spółka wypłaciła 0,70 zł dywidendy na akcję, rok wcześniej 0,5 zł.

Poza biurowcem Mennica Polska aktualnie prowadzi jeszcze dwa projekty deweloperskie: "Mennica Residence" i projekt "Bulwary Praskie".

"W segmencie deweloperskim w projekcie +Bulwary Praskie+ Mennica dostała pozwolenie na budowę czterech budynków, procedowane jest pozwolenie na piąty. Jak tylko zostanie wydane pozwolenie na kolejne dziewięć, prace ruszą. Pierwszy budynek jest sprzedany i zasiedlony. Obecnie na etapie konstrukcji pierwszego piętra są kolejne cztery budynki. W tym roku planowane jest dokończenie budowy konstrukcji, a w listopadzie 2022 roku odbiór budynków" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej.

"Obecnie w sprzedaży jest 180 mieszkań i realne jest, że kolejne 150 trafi na rynek w ciągu 2-3 tygodni. Procedujemy pozwolenia na budowę kolejnych 9 budynków wówczas w sprzedaży będzie kolejnych 800 mieszkań. Docelowo w projekcie 'Bulwary Praskie' zbudujemy 5.000 mieszkań o łącznej powierzchni 250 tys. m kw. Spodziewam się, że ich budowa potrwa od 5 do 7 lat" - dodał.

Grupa Mennica prowadzi także działalność w segmencie menniczym oraz płatności elektronicznych (Karta Miejska).

"Część monetarna Mennicy idzie zgodnie z planem. To jest stabilny biznes. Na Karcie Miejskiej w 2020 roku zanotowano 50 proc. spadki ze względu na lockdowny i niechęć Polaków do podróżowania zbiorową komunikacją. Obecnie segment ten nie powrócił do poziomu z roku 2019 i wynosi około 70 proc." - powiedział Jakubas.

W I półroczu 2021 roku skonsolidowana sprzedaż Mennicy wzrosła o 54,6 proc. do 637 mln zł. Wzrost przychodów w dużej mierze spowodowany był odnotowaniem sprzedaży mieszkań w segmencie deweloperskim - akty notarialne przenoszące własność mieszkań w projekcie Mennica Residence II, jak również utrzymującym się wciąż zwiększonym popytem na złote produkty inwestycyjne w segmencie menniczym.

Przychody w segmencie płatności elektronicznych w pierwszym półroczu osiągnęły wartość niższą w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym pierwsze 2 miesiące roku nie były jeszcze obciążone negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

EBITDA Mennicy zwiększyła się w pierwszym półroczu 2021 roku do 75,2 mln zł z 35,74 mln zł przed rokiem. Zysk netto j.d. wzrósł do 69,3 mln zł z 17,7 mln zł rok wcześniej.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/