Mennica Polska złożyła ofertę w przetargu Centralnego Banku Dominikany

Cena emisyjna akcji serii M Genomtec ustalona na 8 zł Cena emisyjna akcji serii M w ramach oferty publicznej 1,23 mln akcji Genomtec została ustalona na 8 zł – poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zawarła aneks do umowy inwestycyjnej z Leonarto Funds SCSp, w ktorej akcjonariusz zobowiązał się do zwiększenia maksymalnej liczby sprzedawanych akcji w ramach oferty publicznej do 900 tys. akcji.