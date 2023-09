Meksyk wymienia największych pracodawców. Zaskakujące 5. miejsce

W tym kraju opłaca się jeździć rowerem. Co szósty pracownik otrzymuje dodatek Co szósty belgijski pracownik zatrudniony w sektorze prywatnym otrzymuje od pracodawcy rekompensatę za dojazdy rowerem do pracy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę HR Acerta. Średnio jest to około 47 euro miesięcznie