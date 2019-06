Meksyk ratyfikował nowe porozumienie handlowe z USA i Kanadą

Meksyk jako pierwszy ratyfikował nowe porozumienie o wolnym handlu z USA i Kanadą - USMCA, które ma zastąpić dotychczasowy układ NAFTA. Porozumienie zatwierdził w środę na specjalnym posiedzeniu meksykański Senat większością głosów 114 do 4.

Układ USMCA podpisali w listopadzie ubiegłego roku w Buenos Aires, podczas szczytu G20, przywódcy USA, Kanady i Meksyku.

W kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że wycofa kraj z umowy NAFTA, która obowiązywała od 1994 roku, jeśli pozostałe kraje objęte tym porozumieniem nie zgodzą się na renegocjację jego zapisów. Sam układ określał jako "katastrofalny" i domagał się lepszych warunków dla USA.

Ostatecznie doszło do renegocjacji umowy NAFTA.

Nowy trójstronny układ prezydent Trump nazwał "modelowym porozumieniem, które na zawsze zmienia obraz handlu". Nazwa pochodzi od angielskiego: "United States - Mexico - Canada Agreement".

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!