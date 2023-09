Meghan Markle może zbić fortunę na Instagramie. Za wpis może zgarnąć nawet 1 mln dolarów

Księżna Sussex zostanie influencerką. Ponownie. Była nią, zanim weszła do rodziny królewskiej, później z niej wyszła i postanowiła spróbować swoich sił w podcaście, pisaniu książek i wywiadach, np. dla Netfliksa. Po tym, jak Spotify zrezygnował z podcastu Meghan Markle o stereotypach, kasa na koncie musi się zgadzać, wraca więc do tego, co z sukcesami robiła przed przeprowadzką do Windsoru - a więc do prowadzenia profilu na Instagramie.

Co jakiś czas influencosferę obiegała informacja, że oto księżna Sussex wraca do social mediów. Wspólne konto pary książęcej @sussexroyal miało 9,4 mln obserwujących, zanim zostało zawieszone wyniku megxitu. Jej wcześniejszy, jeszcze przedmałżeński, profil i blog "The Tig" liczył 3 mln 10 tys. fanów. Teraz zapewne będzie miała ich znacznie więcej.

Teraz mówi się, że księżna stoi za kontem, które nosi nomen omen nazwę: @meghan, a zdjęcie profilowe to różowe piwonie, które należą do jej ulubionych kwiatów. W kuluarach mówi się, że "to ona. Ona wraca. Już wkrótce". Zresztą żona księcia Harry'ego nie ukrywała, że tylko królewski protokół powstrzymywał ją przed publikowaniem postów.

Może o tym świadczyć także fakt, że już kilku przyjaciół pary książęcej zostało obserwatorami profilu, w tym np. Mandana Dayani, prezeska Archwell, firmy medialnej i filantropijnej Susseksów.

Wielki powrót na Instagram ma w znaczącym stopniu poprawić sytuację finansową pary, która od czasu publikacji autobiografii księcia "Spare" i rozwiązania umowy z księżną ze Spotify raczej nie należy do najlepszych. Kontrakt na podcast o szacunkowej wartości 20 mln dolarów był jednym z największych, które książęca para zawarła po odejściu z rodziny królewskiej. Gdy gruchnęła ta wiadomość, branża nabrzmiewała plotkami, że nie opłaca się pracować księciem i jego żoną. Jak komentuje "The Wall Street Journal", para książęca z Montecito nie osiągnęła odpowiednich wskaźników, m.in. kreatywności, by uzyskać całą zakontraktowaną kwotę od Spotify, bowiem 12 odcinków monologów księżnej to jedyny projekt, jaki przez 2 lata od momentu podpisania umowy dostarczyli platformie. To daje jeden godzinny odcinek co dwa miesiące.

Pod znakiem zapytania ma stać także umowa z Netfliksem. Platforma będzie się przyglądać, jak poradzi sobie dokument "Heart of Invictus Games" o igrzyskach dla weteranów organizowanych przez fundację księcia Harry'ego. Po publikacji "Spare" platforma też zdała sobie sprawę, że sześciogodzinny content, jaki otrzymała od pary książęcej, nie był wart 100 mln dolarów. W autobiografii znalazło się bowiem więcej pikantnych szczegółów (pełna lista w artykule: "Ten drugi napisał książkę. Musi się sprzedać w 2 mln egzemplarzy"), a Netflix zobaczył, co mógł mieć.

Do tego dochodzi kryzys wiarygodności po wydarzeniach w Nowym Jorku (mowa o dwugodzinnym "klaustrofobicznym pościgu", jaki zdaniem księcia i księżnej mieli za nimi urządzić paparazzi po ulicach Manhattanu, któremu w praktyce zaprzeczyły zarówno policja, burmistrz miasta, jak i sam taksówkarz, który wiózł Susseksów) i fiasko fundacji księcia Harry'ego i Meghan, który unaocznił roczny raport z jej działalności.

Nic więc dziwnego, że para zaczyna szukać zarobku, gdzie tylko może. Instagram zdaje się być doskonałą platformą do zmonetyzowania jednocześnie nazwiska i produktów. Eric Schiffer, ekspert ds. mediów społecznościowych, który doradza m.in. gwiazdom z pseudoreality show "The Real Housewives" czy członkom amerykańskiej wersji Dragons' Den, oszacował, że za jeden jej post firmy mogą płacić koło 1 mln dolarów, co plasuje ją na tej samej półce, na której znajdują się np. Kardashianki.

Tyle największe gwiazdy dostają za post na Instagramie (kwoty są szacunkowe; na podstawie m.in. liczby followersów, responsywności itd.) 1. Cristiano Ronaldo 2 397 000 dolarów 2. Kylie Jenner 1 835 000 dolarów 3. Leo Messi 1 777 000 dolarów 4. Selena Gomes 1 735 000 dolarów 5. Dwayne Johnson 1 713 000 dolarów 6. Kim Kardashian 1 689 000 dolarów 7. Ariana Grande 1 687 000 dolarów 8. Beyonce Knowles 1 393 000 dolarów 9. Khloe Kardashian 1 320 000 dolarów 10. Kendall Jenner 1 290 000 dolarów Źródło: Influencer Marketing Hub

Jest jednak pułapka. - Jako księżna nie może być zakwalifikowana jako "słup reklamowy", a więc osoba prowadząca konto, która sprzedaje każdy produkt pod słońcem - zaznacza ekspert w "Daily Mail". - Będzie współpracować z wysokiej jakości markami i firmami, które powinny być zgodne z jej przekonaniami politycznymi i społecznymi - dodaje.

Zobaczymy. Diora raczej może już skreślić, gdyż słynny dom modowy "woli" brytyjską rodzinę królewską.

