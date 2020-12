Medycy z 10-procentową zniżką na zakupy Netto

Materiały dla mediów

Netto przedłuża akcję zniżkową dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Dla zatrudnionych w tym sektorze czeka 10 proc. zniżka do 31 grudnia, o ile dokonają zakupów od godziny 20:00.

"Postawa pracowników ochrony zdrowia z wielkim poświęceniem od początku pandemii, dbających o nasze zdrowie, niezmiennie budzi najwyższy szacunek i podziw", czytamy w komunikacie Netto zawiadamiającym o akcji zniżkowej dla medyków.

To nie pierwsza taka akcja sieci handlowej. W kwietniu Netto rozpoczęło akcję rabatową, która potrwała do maja 2020 roku i z powrotem pojawiła się w ofercie 29 października. Drugi czas zniżek potrwa do końca grudnia. Pracownicy ochrony zdrowia mogą skorzystać z 10 proc. zniżki, robiąc zakupy we wszystkich placówkach Netto w godzinach od 20:00 do 23:00.

– Grudzień to wyjątkowy miesiąc, a w tym roku będzie on inny pod wieloma względami. Niestety duży wpływ ma na to trwająca pandemia, która stawia wiele wyzwań przed pracownikami ochrony zdrowia. Chcąc podziękować im za wkładany w walkę z pandemią trud, ale także umilić zakupy w okresie świąt, kiedy to potrzeby nas wszystkich są znacznie większe, postanowiliśmy podjąć decyzję o wydłużeniu czasu obowiązywania 10-procentowego rabatu dla przedstawicieli tej grupy zawodowej – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

Niewiele firm jak dotąd zdecydowało się na przekazanie specjalnych zniżek tej grupie zawodowej. W kwietniu POLREGIO proponował zatrudnionym w ochronie zdrowia i opiekunom medycznym bilet miesięczny za symboliczną złotówkę.

WS