Media: zarzuty karne przeciwko Prigożynowi nie zostały jeszcze wycofane

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Rosja ma plan wysadzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Rosja zakończyła przygotowania do zniszczenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ostrzegł w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The New Statesman" generał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).