Media: rosyjski gaz nadal płynie do Holandii, mimo iż Gazprom wstrzymał we wtorek dostawy firmie GasTerra

Polska dodaje gazu. Ale to się coraz mniej opłaca

Mamy coraz więcej inwestycji w nowe bloki gazowe i coraz więcej niepewności co do roli tego paliwa w transformacji sektora ciepłowniczego. W Siedlcach gazową elektrociepłownię z powodu cen błękitnego paliwa wyłączono już w połowie 2021 r. Z drugiej strony Orlen znalazł sposób na efektywne spalanie go w modułowych elektrowniach.