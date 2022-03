Media: rosyjscy kosmonauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w kolorach flagi Ukrainy

fot. NASA TV / / FORUM

Rosyjscy kosmonauci weszli na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w kolorach flagi Ukrainy - donosi w sobotę telewizja SkyNews.

Popularne w sieci nagranie i zdjęcia Siergieja Korsakowa, Olega Artemjewa i Denisa Matwiejewa w niebiesko-żółtych strojach wzbudziły pytania światowych mediów, dotyczące tego, czy był to celowy zabieg trzech kosmonautów - zauważyła Agencja Reutera.

Russian cosmonauts Oleg Artemyev, Denis Matveev, and Sergey Korsakov have entered the International Space Station to begin their six-and-a-half month expedition.



Their arrival temporarily raises the station’s crew complement to 10.https://t.co/GAptC5htE9 pic.twitter.com/wBJpOQAaf5 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) March 18, 2022

Artemjew pytany, czy nosząc dwukolorowy kombinezon, chciał tym coś przekazać, odparł, że założył go jedynie po to, by odróżnić się od reszty załogi ISS. "Przyszła nasza kolej na to, by wybrać kolor ubrania, a że mieliśmy zgromadzone dużo żółtego materiału, zdecydowaliśmy, że trzeba go zużyć. To właśnie powód, dla którego nosiliśmy (podczas wejścia na pokład - PAP) stroje takiego koloru" - tłumaczył.

Rosyjska załoga statku kosmicznego Sojuz zadokowała do ISS w piątek wieczorem, a kosmonauci dołączyli do stacjonujących już tam dwóch innych Rosjan, czterech Amerykanów i Niemca.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zerwała w czwartek współpracę ze swym rosyjskim odpowiednikiem, agencją Roskosmos, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Natomiast amerykańska agencja kosmiczna NASA zapewniła, że nadal będzie współpracować z Rosją w ramach misji na ISS, a pod koniec marca, zgodnie z planem, na pokładzie rosyjskiej kapsuły na Ziemię powrócą amerykański astronauta Mark Vande Hei i dwóch rosyjskich kosmonautów - Anton Szkaplerow i Piotr Dubrow. (PAP)

ska/ tebe/

arch.