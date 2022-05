Media: prezes Philipsa otrzyma prawie 2 mln euro nagrody. Pomimo sprzeciwu 80 proc. akcjonariuszy

PAIH: rozpoczął się nabór dla polskich start-upów na Innovation Week w Oslo

Ruszył nabór polskich startupów do udziału w Oslo Innovation Week - przekazała w czwartek Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Spotkanie jest w szczególności skierowane do innowatorów, których rozwiązania mogą przyczynić się do transformacji gospodarek w kierunku zeroemisyjności - dodano.