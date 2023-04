Media po chińsku. Wycofano miliony egzemplarzy gazety, bo w tekście zabrakło nazwiska Xi Jinpinga

Leyen: Zachęcam przywódcę Chin do kontaktu z prezydentem Ukrainy Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w czwartek po rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie, że zachęcała go do kontaktu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.