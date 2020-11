Media o wyborach w USA. "Trump powinien odejść z godnością"

Reuters

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden pokonał w wyborach ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych - ogłosiły w sobotę amerykańskie media. Na reakcję prasy nie trzeba było długo czekać.

Donald Trump nienawidzi przegrywać i bez wątpienia będzie walczyć do końca. Jednak najlepiej przysłuży się sobie i swojemu państwu, uznając demokratyczne tradycje Ameryki i opuszczając swój urząd z godnością – pisze w edytorialu dziennik "The Wall Street Journal".

"Donald Trump ma prawo do tego, by żądać ponownego liczenia głosów w stanach (…) i iść do sądów, jeśli istnieją dowody, że doszło do oszustw" – pisze "WSJ". Dodaje, że ponownym liczeniem głosów i decyzją prawną powinien być również zainteresowany Joe Biden.

"Wynik, którego powinni chcieć Amerykanie po obu stronach, powinien być uznany za sprawiedliwy przez większość" – dodaje dziennik.

"Co się tyczy oszustw, ludzie Trumpa będą musieli je udowodnić, by wygrać w sądzie. Nie wystarczy oświadczyć, że Filadelfia jest historycznie skorumpowana, chociaż jest, albo że stanowi urzędnicy odpowiedzialni za wybory są stronniczy" – podkreśla w edytorialu dziennik.

Wskazuje przy tym, że wbrew temu, co mówił Donald Trump, sekretarz stanu Georgii (Brad Raffensperger) jest Republikaninem, a liczenie głosów w Arizonie i Georgii wyglądało "profesjonalnie i przejrzyście".

Co prawda, podkreśla gazeta, nie można tego samego powiedzieć o Filadelfii, gdzie ludzie z kampanii Trumpa musieli iść do sądu, by ich obserwatorzy mogli monitorować głosowanie, a prawnicy Demokratów byli temu przeciwni. "To jest dokładnie to, czego nie powinni robić Demokraci, by nie podsycać podejrzeć Republikanów. Standardem powinna być przejrzystość liczenia głosów po obu stronach, by nie podważać zaufania społecznego" – podkreśla "WSJ".

Jako kolejny błąd wskazuje decyzję Sądu Najwyższego w Pensylwanii, który zmienił stanowe przepisy wyborcze, pozwalając na to, by głosy korespondencyjne były liczone do 6 listopada.

Z drugiej strony, podkreśla dziennik, ważne jest, że republikański senator z Pensylwanii Pat Toomey, powiedział, że nie było dowodów na oszustwa wyborcze w tym stanie. "My również nie widzieliśmy konkretnych dowodów" – dodaje gazeta.

W przypadku innych zarzutów, dodaje gazeta, np. tych zgłaszanych wobec stanu Nevada, powinna obowiązywać zasada: "Jeśli sztab ma dowody, powinien je pokazać i przedstawić w sądzie".

Zdaniem "WSJ" Trump osiągnął wiele w czasie swojej prezydentury i "byłoby przykro patrzeć na to, jak ta spuścizna jest rujnowana przez niezaakceptowanie normalnego procesu przekazania władzy".

Wśród zasług Trumpa "WSJ" wymienia m.in. jego pierwsze zwycięstwo wyborcze i dobry wynik w obecnych wyborach, a także przyczynienie się do tego, że Republikanie zachowali większość w Senacie, jak również wzrost poparcia dla GOP wśród mniejszości i wśród klasy średniej. Zdaniem "WSJ" spuścizna ta będzie jeszcze bardziej doceniona, jeśli "Biden zacznie rządzić z agresywną i niecierpliwą lewicą".

"Umniejszy się ona jednak istotnie, jeśli końcowym aktem Trumpa będzie gorzka odmowa zaakceptowania porażki" – prognozuje dziennik.

Jak podał wielki portal informacyjny "Correio Braziliense", cytowany przez czołowe brazylijskie stacje telewizyjne i radiowe, "nie było natychmiastowej reakcji pałacu prezydenckiego w Brasilii na wynik wyborów prezydenckich w USA". Zdaniem "Correio", "izoluje to Brazylię na płaszczyźnie międzynarodowej podczas gdy inni szefowie państw uznali już zwycięstwo Joe Bidena w wyborach".

"Correio" powołując się na źródła Pałacu Planalto (siedziby prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro) podaje, że szef państwa "postanowił spokojnie zaczekać, aż obraz wyników wyborów będzie konkretny oraz do zakończenia procesów sądowych, które zamierza wszcząć Donald Trump, nie uznający ogłoszonych rezultatów i wysuwający oskarżenia o sfałszowanie procesu wyborczego".

"Milczenie prezydenta Jaira Bolsonaro - jak komentuje "Correio" - kontrastuje z jego zwykłym stylem bycia; do zwyczajów prezydenta należy bowiem niezwłoczne reagowanie na Twitterze; zwykle spieszy on bowiem ze swymi reakcjami na wydarzenia - z krytyką lub z gratulacjami. Tak było 30 września, gdy Joe Biden wystąpił z krytyką o brak dbałości o płuca świata - Amazonię – i zagroził sankcjami ekonomicznymi brazylijskiemu rządowi. Bolsonaro niezwłocznie odpowiedział w sieci, zaprzeczając zarzutom".

“Wygrała inna Ameryka”, „Dzień wyzwolenia Ameryki i świata”, "American beauty" - to tytuły z niedzielnej włoskiej prasy po ogłoszonym przez media w USA zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Według gazet Biden zmierzy się z wyzwaniami i przeszkodami.

Komentator „Corriere della Sera” zwraca uwagę na to, że przed Bidenem stoi niełatwe zadanie ponownego zjednoczenia głęboko podzielonego narodu.

„Przy mocno wiejącym jeszcze wietrze trumpizmu nie może on liczyć na klimat sprzyjający dialogowi” - podkreśla publicysta, dodając, że przyszły 46. prezydent Stanów Zjednoczonych jest „głębokim znawcą państwa”.

Biden „będzie musiał udowodnić, że można rządzić skutecznie również bez charyzmy” - ocenia autor komentarza. Zaznacza, że bardzo wiele oczekuje się nie tylko od niego, ale także od przyszłej wiceprezydent, pierwszej kobiety na tym stanowisku Kamali Harris.

Na łamach największej włoskiej gazety pojawia się też opinia, że kiedy skończy się już świętowanie, oboje będą musieli unikać „przeszkód i pułapek”, jakie będzie na nich "zastawiał" prezydent Donald Trump przez 79 dni przed zaprzysiężeniem 20 stycznia.

Dziennik zaznacza, że kampania prezydencka kandydata demokratów była rozgrywana w całości „w centrum” i była skierowana do republikanów, „zakłopotanych” polityką Trumpa.

Biden w ocenie publicysty prowadził kampanię w „wolnym rytmie i ze spokojnym tonem” oraz umiarkowaniem, a jego słowa nigdy nie działały jak „zapalnik”. Ta „powolna mądrość” doprowadziła go do zwycięstwa - wskazuje dziennik. Nazywa Bidena „dziadkiem-młodzieniaszkiem, który potrzebny jest Ameryce”.

„La Repubblica” ogłasza na pierwszej stronie, że USA „zmieniają rozdział”. To zwycięstwo to „antidotum na populizm” - ocenia lewicowa rzymska gazeta.

Stwierdza, że przed Bidenem stoi „historyczne wyzwanie w rozbitej Ameryce”. Jak ocenia, przyszły prezydent będzie musiał dążyć do kompromisu z republikanami, którzy zachowają większość w Senacie.

„Żywiołowa radość, którą widzieliśmy na ulicach Nowego Jorku i Waszyngtonu z okazji zwycięstwa Joe Bidena w tych wyborach- historycznych, męczących i entuzjastycznych nie wystarczy. Kraj pozostaje rozbity w kwestii wielu wartości społecznych , ale przede wszystkim ekonomicznych” - przypomina się w komentarzu z USA. Właśnie dlatego w opinii autora Biden postawi na agendę ekonomiczną w pierwszych latach swej kadencji.

Turyńska „La Stampa” nazywa zwycięstwo kandydata Partii Demokratycznej „dniem wyzwolenia Ameryki i świata”.

Na zmianę kursu Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę katolicki dziennik „Avvenire” przypominając, że Joe Biden będzie drugim po Johnie Kennedym prezydentem-katolikiem.

„60 lat po Johnie Fitzgeraldzie Kennedym katolik przygotowuje się do wejścia do Białego Domu” - przypomina gazeta włoskiego Episkopatu. Zaznacza zarazem, że w wyborach w USA elektorat katolicki podzielił się; jego połowa wolała Donalda Trumpa.

Na łamach tych gazet zwraca się też uwagę na to, że w czasie swych wieców Biden - praktykujący katolik często cytował papieża Franciszka, z którym „jest w zgodzie w kwestii ochrony środowiska oraz wizji politycznej, nakreślonej w jego najnowszej encyklice +Fratelli tutti+”.

Komunistyczny dziennik „Il manifesto” fotografię ze świętowania na ulicach Nowego Jorku opatrzył nagłówkiem „American beauty”, czyli tytułem Oscarowego filmu.

