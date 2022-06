Media: niska inflacja w Szwajcarii to zasługa posiadania własnej waluty i niezależności energetycznej

fot. Fritz J. Bicker / / Shutterstock

Podczas gdy Unia Europejska boryka się z wysoką inflacją, ten problem nie dotyczy Szwajcarii. W ocenie analityków, cytowanych przez belgijski dziennik “Het Nieuwsblad”, wynika to głównie z faktu posiadania przez ten kraj własnej waluty, a także uniezależnienia od zewnętrznych źródeł energii.

Ceny w Szwajcarii wzrosły o 2,9 procent w ciągu jednego roku, w porównaniu do 8,1 procent w Unii Europejskiej - przypomina gazeta.

"Szwajcaria jest mniej podatna na inflację z dwóch podstawowych powodów: silnej waluty i niezależności energetycznej" – twierdzi cytowany przez „HN” Bart Van Craeynest, główny ekonomista organizacji Voka, skupiającej przedsiębiorców z północnej Belgii. Van Craeynest wskazuje na to, iż w tym kraju wytwarza się ponad 60 proc. energii eklektycznej dzięki elektrowniom wodnym. Powoduje to, że górzysty kraj jest znacznie mniej zależny od ropy i gazu, a co za tym idzie, mniej podatny na wahania cen tych surowców.

Zobacz także Odbierz do 200 zł i korzystaj z korzystnych kursów wymiany walut z kontem w Pekao!

To duża, bardzo duża różnica, powiedział „Het Nieuwsblad” Koen De Leus, główny ekonomista banku BNP Paribas Fortis. „Elektryczność jest na początku łańcucha inflacji i dlatego ma na nią ogromny wpływ. Wysokie ceny gazu i ropy sprawiają, że wytwarzanie energii jest droższe. Droższa energia elektryczna prowadzi następnie do wyższych kosztów produkcji, co z kolei prowadzi do wyższych cen” – wyjaśnia De Leus.

Obaj analitycy mają dla Belgii oraz innych krajów, które chcą się uniezależnić od kupowania ropy i gazu z Rosji lub Kataru, jedną radę - inwestujmy w energię odnawialną, bo jest to dobre dla portfela, klimatu oraz lepsze z etycznego punktu widzenia.

Andrzej Pawluszek