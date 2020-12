Media: kompromis ws. budżetu to sukces Merkel, ale wiązanie budżetu z praworządnością utrącone

Bujak: Szansa na nawet 5 proc. wzrost gospodarczy w Polsce

Ostateczne porozumienie co do unijnego budżetu i programu NextGenerationEU, to duża szansa na bardzo szybki wzrost gospodarczy w Polsce, nawet o ok. 5 proc. przez najbliższe 3-4 lata - ocenił w czwartek główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.