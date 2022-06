Media: "jastrzębie" pokonały "gołębie" w Europejskim Banku Centralnym

fot. Kai Pfaffenbac / / FORUM

"Jastrzębie” przejęły władzę w Europejskim Banku Centralnym - ocenia holenderski dziennik “Financieele Dagblad”. Gazeta opisuje spór między szefami banków strefy euro - zwolennicy restrykcyjnej polityki fiskalnej to "jastrzębie", a "gołębie" opowiadają się za luźniejszymi decyzjami monetarnymi władz EBC.

Do symbolicznego przejęcia władzy miało dojść w ubiegły czwartek w Amsterdamie - podaje dziennik. Wówczas zarząd EBC podjął decyzję o podniesieniu od lipca stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a we wrześniu, prawdopodobnie, aż o 0,5 proc.

"FD" przypomina, że pod rządami poprzedniego, "gołębiego" szefa EBC, Włocha Mario Draghiego, polityka banku była mniej skoncentrowana na walce z inflacją, a bardziej na pobudzaniu wzrostu gospodarczego. "Polityka +jastrzębi+ była przez niego lekceważona, a oni sami byli ignorowani" – czytamy w dzienniku.

Po tym jak funkcję prezesa przejęła Christine Lagarde, która powiedziała o sobie w grudniu 2019 r., że nie jest ani "gołębiem", ani "jastrzębiem", a jej ambicją jest być "sową", zapanowała względna równowaga, ocenia "Financeele Dagblad". Zdaniem gazety sytuację zmieniła galopująca inflacja.

Wprawdzie Francuzka podkreślała, że jej ambicją jest wysłuchiwanie wszystkich opinii, to jednak w miarę wzrostu inflacji jej postawa stawała się coraz bardziej "jastrzębia" - zauważa "FD" i wskazuje, że zdecydowała się ona m.in. na ograniczenie pozycji "gołębi" w EBC, czyli przede wszystkim głównego ekonomisty banku Irlandczyka Philipa Lane'a oraz Niemki Isabel Schnabel.

"Zwykle na spotkaniach dotyczących polityki pieniężnej pozwalano im mówić przez długi czas, a reszta zarządu miała niewiele do powiedzenia, jednak Lagarde ostatnio to zmieniła i zadbała o to, aby czas ich wypowiedzi został znacznie ograniczony" – relacjonuje gazeta. Coraz częściej miał tam wypowiadać się za to, jak nazywa go holenderski dziennik "jastrząb jastrzębi", czyli szef austriackiego banku centralnego, Robert Holzmann.

Kolejnym dowodem przejścia na bardziej restrykcyjne pozycje monetarne miał być majowy wpis prezeski EBC na blogu banku. W nietypowym poście napisała wówczas, że bank podniesie stopy procentowe w lipcu i wrześniu. "FD" ocenia, że wprowadziła w tym w zdumienie obserwatorów polityki Europejskiego Banku Centralnego.

"W czwartek +jastrzębie+ przejęły w końcu przejęły władzę. Decydenci jednogłośnie zdecydowali, że stopy procentowe zostaną podniesione i jest dopiero początek całej serii podwyżek" – napisał "Financeele Dagblad" i dodał, że w EBC nadeszła nowa era. "Zobaczmy teraz, jak +jastrzębie+ poradzą sobie z tym bogactwem" – dodaje gazeta.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek