Media a polityka. Czescy posłowie za zaostrzeniem ustawy o konflikcie interesów

Czescy posłowie przegłosowali w piątek nowelizację ustawy o konflikcie interesów. Nowe przepisy, jeżeli zostaną zaakceptowane przez senat i podpisane przez prezydenta, zakażą politykom i funkcjonariuszom państwowym posiadania lub kontrolowania mediów.

fot. Fedorovekb / / Shutterstock

Nowelizacja ma mieć zastosowanie nie tylko do osoby sprawującej formalnie kontrolę nad mediami, ale także do ich faktycznego właściciela. Zgodnie z zaostrzonymi zapisami nie wystarczy już, że posłowie lub funkcjonariusze państwowi, członkowie rządu i ich zastępcy przekażą udziały w spółkach medialnych do funduszy powierniczych.

Tak postąpił były premier, a wcześniej minister finansów Andrej Babisz, lider najsilniejszej obecnie partii opozycyjnej Ano, który przekazał do funduszu swą firmę Agrofert. Częścią holdingu Agrofert jest spółka Mafra posiadająca gazety codzienne Lidove Noviny, Mlada Fronta DNES i wiele czasopism, a także stację Radio Impuls i różne serwisy internetowe. Przeciwnicy Babisza od dawna podnosili, że przekazanie Agrofertu do funduszy powierniczych nie zmienia faktu, że w rzeczywistości realizuje on swoje prawa właścicielskie.

"Dla nas ważne jest, aby politycy nie byli właścicielami mediów. Wręcz przeciwnie, to media powinny kontrolować działania polityków. I aby politycy nie byli przywiązani do budżetów publicznych poprzez dotacje, zachęty inwestycyjne i inne nieuczciwe środki" - tłumaczył przed głosowaniem Jakub Michalek z Partii Piratów, który zaproponował zaostrzenie przepisów.

Posłowie Ano zamierzają po podpisaniu przez prezydenta skierować nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Ich zdaniem nowe przepisy wymierzone są w jednego człowieka i mają na celu postawienie byłego premiera poza polityką. Babisz po przyjęciu nowelizacji przez posłów napisał w internecie, że „Pan Michalek jest chory, ma obsesję na moim punkcie, powinien się raczej leczyć, a jeżeli myśli, że wyrzuci mnie z polityki, to go rozczaruję”.

Z Pragi Piotr Górecki