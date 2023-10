Media: W Rosji jest 110 pomników Stalina; 95 z nich powstało pod rządami Putina

Media: Meksykańskie gangi zarobiły w br. ponad 1,5 mld dolarów na przemycie Chińczyków do USA Ponad 1,5 mld dolarów zarobiły od stycznia do września 2023 r. meksykańskie gangi na przemycie do Stanów Zjednoczonych obywateli Chin, podała w poniedziałek meksykańska telewizja Milenio.