Niemcy i USA blokują oficjalny wniosek Ukrainy o członkostwo w NATO - pisze w poniedziałek portal dziennika "Bild", powołując się na swoje źródła.

fot. Ruslan Kaniuka/Ukrinform / / Abaca Press

"Mogę potwierdzić, że USA i Niemcy blokują oficjalny wniosek Ukrainy o członkostwo w NATO" - powiedział dziennikowi "Bild" wysoki rangą informator.

Wcześniej brytyjski "Telegraph" informował o niemieckich "przygotowaniach do zablokowania wniosku Ukrainy o członkostwo w NATO" - przypomina portal. Pretekstem jest fakt, że "kraj musi oficjalnie zapytać NATO, czy może przystąpić, zanim proces się rozpocznie".

Jak dowiedział się "Bild", "dokładnie to planował zrobić we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski". Przed szefami państw i rządów krajów członkowskich NATO w Wilnie, Wołodymyr Zełenski chciał poprosić o przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wiedząc doskonale, że wstęp do tej organizacji może zająć lata i że wojna z Rosją musi się najpierw "skończyć", zanim będzie to formalnie możliwe. Jednak pierwszy krok zostałby wykonany, a Ukraina byłaby nieodwołalnie na drodze do NATO - pisze portal.

Ale właśnie temu oficjalnemu żądaniu chcą zapobiec niektóre ważne kraje NATO. Przede wszystkim Niemcy i USA, które niestety współdziałają, powiedział "Bildowi" informator z Europy Wschodniej. Co więcej, te dwa kraje "wywierały presję" na innych członków Sojuszu, aby przyłączyli się do ich stanowiska.

Zełenski "planował podróż do Wilna z wyraźnym celem rozpoczęcia procesu". Ukraiński prezydent jest teraz "bardzo zły", że do tej pory nie pozwolono mu na to, jak dowiedział się "Bild" z Kijowa.

Ukraiński poseł Oleg Dunda z partii Zełenskiego "Sługa Ludu" powiedział "Bildowi", że może "tylko żałować stanowiska Berlina". Ekspert ds. polityki zagranicznej podkreślił: "Chociaż jesteśmy wdzięczni za dostawy broni, które Berlin już zrealizował, należy pamiętać, że połowiczne decyzje nie prowadzą do zwycięstwa. Zawsze prowadzą do porażki, także tych, którzy podejmują takie decyzje".

Tymczasem istnieje szeroki sojusz na rzecz przyjęcia Ukrainy do NATO. Według informacji "Bilda", "nie tylko kraje bałtyckie i Polska, ale także Bułgaria, Rumunia, Szwecja, Turcja i potężna Francja opowiadają się za przystąpieniem Ukrainy do NATO, przynajmniej w pewnej perspektywie. Musiałoby się to jednak rozpocząć od oficjalnego wniosku złożonego w Wilnie we wtorek".

Szef NATO: Negocjacje dotyczące drogi Ukrainy do Sojuszu trwają

"Konsultacje trwają i dziś jeszcze odbywać się będą spotkania" - powiedział Stoltenberg podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Wilnie przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO.

"W sprawie Ukrainy nie podjęto jeszcze żadnej ostatecznej decyzji, jestem jednak pewien, że podczas szczytu zaprezentujemy jedność i (ogłosimy) silny komunikat w tej sprawie" - dodał sekretarz generalny sojuszu.

Stoltenberg powtórzył, że obecnie negocjowane są wieloletni program pomocy dla Ukrainy w celu zapewnienia pełnej interoperacyjności sił ukraińskich i NATO, powołanie Rady NATO-Ukraina oraz usunięcie wymogu przedstawienia planu działań na rzecz członkostwa (MAP).

"Usunięcie MAP skróciłoby proces z dwu do jednoetapowego" - wskazał szef NATO.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda, biorący razem z Stoltenbergiem udział w konferencji, powiedział, że wycofanie MAP "byłoby ważną zmianą w pozytywnym sensie i z pewnością skróciłoby drogę Ukrainy do członkostwa w NATO".

Jakub Bawołek, Berenika Lemańczyk