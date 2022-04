Media: Słowenia przekaże Ukrainie czołgi T-72 w zamian za nową broń z Niemiec

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w czwartek do parlamentu i narodu Portugalii z prośbą o przekazanie czołgów Leopard, transporterów opancerzonych i pocisków przeciwokrętowych Harpoon, aby Ukraina mogła bronić się przed rosyjską agresją.

"Kiedy zwracamy się do narodów wolnego świata, mówimy o prostych i zrozumiałych rzeczach. Żądamy uzbrojenia, żeby obronić się w obliczu brutalnego rosyjskiego wtargnięcia, które przyniosło naszym ludziom tyle zła, ile przed 80 laty przyniosło nazistowskie wtargnięcie. Czołgi Leopard, transportery opancerzone, rakiety przeciwokrętowe Harpoon - to właśnie jest to, co u was jest i czym możecie pomóc obronić wolność i cywilizację Europy. Dlatego zwracam się do waszego państwa z prośbą o przekazanie nam tej pomocy" - powiedział Zełenski przez łącze wideo.