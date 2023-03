Media: Rząd Niemiec zapłacił dziennikarzom prawie 1,5 mln euro

W ciągu ostatnich pięciu lat rząd Niemiec zapłacił dziennikarzom około 1,5 miliona euro - głównie za moderowanie. Tak wynika z odpowiedzi rządu federalnego na zapytanie grupy parlamentarnej AfD w Bundestagu, Płatności od rządu federalnego otrzymało łącznie 200 dziennikarzy - pisze portal t-online.

fot. Microgen / / Shutterstock

Część była zatrudniona przez gazety "Spiegel", "Zeit", "Tagesspiegel" i inne media prywatne, ale około 120 beneficjentów pracowało dla nadawców publicznych, takich jak ARD, ZDF, WDR i rb.

Między końcem 2017 a 2022 r. ok. 875 tys. euro trafiło do dziennikarzy z sektora publicznego, a ok. 597 tys. euro do dziennikarzy z mediów prywatnych. "Wielu dziennikarzy otrzymało tylko jednorazowe płatności, ale inni najwyraźniej stworzyli całkiem dochodową - finansowaną przez podatników - działalność uboczną" - pisze t-online.

"Lista opublikowana przez rząd federalny może wywołać nową dyskusję na temat bliskiego sąsiedztwa polityki i mediów" - zauważa portal.

Z Berlina Berenika Lemańczyk