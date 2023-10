Media: Rosja chce zbudować na okupowanych terytoriach składowiska dla swoich śmieci

Chorwacka firma będzie rozminowywać Ukrainę. "To największy taki projekt w historii" Chorwacka firma będzie rozminowywać Ukrainę i stanie na czele grupy innych takich przedsiębiorstw. Będzie to największy regionalny klaster zajmujący się usuwaniem min, który trafi na Ukrainę - podał w sobotę dziennik "Jutarnji list", dodając, że to "największy taki projekt w historii".