Media: Roman Abramowicz zainwestował miliony w znane niemieckie start-upy

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz zainwestował miliony w znane niemieckie start-upy. Zostało to ujawnione w wyniku wycieku ponad 400 000 dokumentów, do których dotarła stacja SWR. Oligarcha znajduje się na liście sankcji UE - pisze w czwartek portal telewizji ARD.

fot. Artyom Geodakyan / / TASS

"Pieniądze należące do bliskiego Putinowi Romana Abramowicza wpłynęły do co najmniej pięciu niemieckich firm, wynika z poufnych dokumentów cypryjskiej firmy zarządzającej aktywami MeritServus z lat 2004-2022" - czytamy.

"Zgodnie z dokumentami oligarcha był klientem MeritServus co najmniej do końca marca 2022 r. Abramowicz podlega sankcjom UE od połowy marca 2022 roku. Jego pieniądze zainwestowane w Europie miały zostać zamrożone zgodnie z przepisami dotyczącymi sankcji. Firma zarządzająca aktywami MeritServus znajduje się na brytyjskiej liście sankcji od kwietnia tego roku, ponieważ pracowała dla Abramowicza" - informuje portal.

"Dokumenty są częścią wycieku setek gigabajtów danych, które SWR otrzymała za pośrednictwem amerykańskiej organizacji zajmującej się przejrzystością DDOS Secrets i analizowała od miesięcy. Materiał zawiera listę ponad 2500 klientów, a także e-maile, akty notarialne, kopie paszportów i dokumenty bankowe".

"Ponadto wyciągi niemieckiego rejestru handlowego sugerują, że Abramowicz pomimo sankcji może nadal posiadać udziały w co najmniej trzech niemieckich firmach software'owych" - czytamy.

Odkąd Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę 16 miesięcy temu, śledczy na całym świecie "próbują wyśledzić aktywa rosyjskich oligarchów, ponieważ są oni uważani za część rosyjskiego aparatu władzy i mają podlegać specjalnym sankcjom. W wielu przypadkach dochodzenia te kończą się niepowodzeniem" - zauważa portal ARD.

"Eksperci narzekają, że śledzenie ukrytych aktywów jest często możliwe tylko dzięki dokumentom, które wyciekły, ponieważ podstawowe informacje, takie jak prawdziwa tożsamość właścicieli firm, nie są dostępne: +Rynek finansowy to nadal Blackbox (czarna skrzynka)+ - mówi ekspert zajmujący się tematyką prania pieniędzy Christoph Trautvetter. Według Trautvettera, wiele sankcji pozostaje bezskutecznych".

Na przykład opinia publiczna nie wie jeszcze, że pieniądze płynęły od Abramowicza do Berlina-Kreuzbergu. "Ma tam swoją siedzibę Auto1. Według własnych informacji ten wart miliardy dolarów start-up jest największą w Europie platformą internetową dla dealerów samochodowych. Spółka offshore Ervington, która należy do samego Abramowicza, posiadała udziały w Auto1 w 2020 roku. Można to zobaczyć na liście udziałowców start-upu" - pisze portal.

Dokumenty MeritServus pokazują, że "Abramowicz zainwestował też w inne berlińskie start-upy. Działająca na całym świecie firma medialna Showheroes, która dostarcza również filmy wideo "Spiegelowi" i grupie medialnej Funke, otrzymała pieniądze w ten sam sposób co Auto1, poprzez zakup przez spółkę offshore. W tym przypadku była to firma o nazwie Innes Worldwide Holdings Limited" - pisze portal.

Zgodnie z listem z 2019 roku uzyskanym przez SWR dyrektor zarządzający MeritServus powiedział założycielowi Showheroes, że "pan Roman Abramowicz jest ostatecznym beneficjentem spółki Innes Worldwide Holdings Limited". "Firma Abramowicza kupiła również udziały w trzech mniejszych start-upach specjalizujących się w aplikacjach. Na pytanie SWR, czy były one świadome, że Abramowicz zainwestował w nie, SWR nie otrzymał żadnej odpowiedzi od tych firm ani od Showheroes".

"Jedną z firm, która wielokrotnie pojawia się w związku z inwestycjami Abramowicza, jest firma venture capital Target Global, która została założona w Moskwie około dziesięć lat temu i, zgodnie z jej stroną internetową, obecnie ma swoją siedzibę w prestiżowej nieruchomości naprzeciwko berlińskiego Stadtschloss. Target Global reklamuje się inwestycjami w ponad 100 start-upach, w tym u internetowego brokera ubezpieczeniowego WeFox, który jest także głównym sponsorem klubu piłkarskiego Bundesligi Union Berlin". Firma Delivery Hero jest również wymieniana, podobnie jak Auto1 - pisze portal.

Odpowiadając na pytanie SWR, rzeczniczka zaprzeczyła, że Abramowicz zainwestował w Target Global Holding Limited. Jednak dokumenty z wycieku danych pokazują co innego. Na przykład w 2020 roku Abramowicz udzielił pożyczki w wysokości około 15 milionów dolarów spółce zależnej w 100 procentach od Target Global - pisze portal telewizji ARD.

Roman Abramowicz nie odpowiedział na wielokrotne zapytania ze strony SWR.

Z Berlina Berenika Lemańczyk