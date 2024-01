Media: Na Białorusi powstaje nowe miasteczko wojskowe 40 km od granicy z Ukrainą

Białoruś. W 2023 roku z przyczyn politycznych zatrzymano co najmniej 125 osób, które powróciły z zagranicy Od początku 2023 roku co najmniej 125 obywateli Białorusi zostało zatrzymanych po powrocie do kraju z zagranicy w wyniku sprawdzenia ich telefonów przez służby; z reguły są oskarżani o rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych - poinformował we wtorek portal Radia Swoboda.