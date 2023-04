Media: Macron pracuje z Chinami nad tajnym planem pokojowym dla Ukrainy

Jak donosi agencja Bloomberg, prezydent Francji Emmanuel Macron opracowuje wraz z władzami Chin tajny plan doprowadzenia Rosji i Ukrainy do stołu negocjacyjnego już tego lata.

fot. POOL / / FORUM

Według źródeł zaznajomionych z planami Macron zlecił swojemu doradcy ds. polityki zagranicznej Emmanuelowi Bonne’owi współpracę z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi w celu opracowania ram, które mogłyby zostać wykorzystane jako punkt wyjścia do przyszłych negocjacji między Moskwą a Kijowem - donosi Bloomberg.

Macron przywiózł z Chin plan pokojowy dla Ukrainy?

Wszelkie przyszłe negocjacje będą uzależnione od kilku warunków, w tym powodzenia wiosennej ofensywy Ukrainy, co zapewni Kijowowi przewagę podczas rozmów - podają źródła.

Nie wiadomo, czy Macron ma poparcie Kijowa dla swojego planu. Jednak w sobotę Pałac Elizejski podał w komunikacie po rozmowie telefonicznej prezydentów Francji i Ukrainy, że Macron „omówił kolejne kroki w organizacji szczytu pokojowego” z Wołodymyrem Zełenskim.

Informacje o „tajnym planie porozumienia” pojawiły się zaledwie kilka dni po powrocie Macrona z podróży do Chin. Podczas niej prezydent Francji w rozmowach z Xi Jinpingiem mówił, iż „liczy” na to, że Chiny „doprowadzą Rosję do rozsądku” i zakończą wojnę.

Prezydent Francji w rozmowie z portalem Politico stwierdził również, że Europa nie powinna automatycznie podążać za polityką USA wobec Tajwanu i powinna unikać „kryzysów, które nie są nasze”. (PAP)

