Media: Liczba państw popierających Rosję zmniejszyła się od 2009 roku ponad czterokrotnie

Biden: Jesteśmy gotowi do negocjowania z Rosją nowego traktatu o redukcji broni jądrowej

Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej, który zastąpi obecną umowę New START wygasającą w 2026 roku - poinformował w poniedziałek prezydent USA Joe Biden. Dodał jednak, że Rosja musi zademonstrować swą gotowość do negocjacji w dobrej wierze.