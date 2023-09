Media: Kim Dzong Un planuje spotkać się z Putinem w tym miesiącu

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un planuje w tym miesiącu udać się do Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem i omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie - podał w poniedziałek "New York Times", powołując się na wypowiadających się anonimowo urzędników amerykańskiej administracji.

fot. Sergei Ilnitsky/Poo / / Reuters

Według "NYT" Kim miałby udać się z Pjongjangu, stolicy Korei Płn., prawdopodobnie pociągiem pancernym do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem. Być może jednak, według dziennika, Kim pojedzie do Moskwy, choć jest to mało prawdopodobne.

"NYT" zaznacza, że Putin chciałby pozyskać od Korei Płn. pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne, a Kim oczekuje od Rosji zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Przywódca reżimu prawdopodobnie będzie także zabiegał o pomoc żywnościową od Rosji dla swojego kraju, gdzie miliony ludzi żyją w skrajnej biedzie.

Według urzędników, na których powołuje się "NYT", obaj przywódcy wezmą udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbędzie się na terenie kampusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku w dniach 10–13 września. Kim planuje również odwiedzić bazę okrętów rosyjskiej floty na Pacyfiku.

W środę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zakomunikował, że według informacji Waszyngtonu Rosja prowadzi negocjacje dotyczące zakupu różnych typów amunicji z Korei Płn. Zaznaczył, że negocjacje między Moskwą i Pjongjangiem "aktywnie postępują", a Rosja ma zamiar kupić "znaczące ilości" wielu typów amunicji z KRL-D, przede wszystkim pocisków artyleryjskich.

zm/ mal/