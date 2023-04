Media: Kadencja Stoltenberga jako szefa NATO może zostać znów przedłużona

Szwecja na drodze do NATO. Do pełnego członkostwa brakuje zgody Węgier i Turcji Mam nadzieję, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed lipcowym szczytem Sojuszu w Wilnie - mówił w środę w Sztokholmie sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Na przystąpienie Szwecji do NATO muszą się jeszcze zgodzić Turcja i Węgry.