Premier Johnson: Od czwartku do 2 grudnia lockdown w Anglii

W najbliższy czwartek rozpocznie się w Anglii całkowity lockdown, który potrwa do 2 grudnia - ogłosił w sobotę wieczorem brytyjski premier Boris Johnson.

W tym czasie ludzie powinni pozostawać w domach, z wyjątkiem nielicznych uzasadnionych przyczyn, a osoby z różnych gospodarstw domowych nie będą mogły się spotykać w zamkniętych przestrzeniach. Zamknięte mają zostać wszystkie puby, bary i restauracje, a także sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają artykuły pierwszej potrzeby.

W porównaniu z pierwszym lockdownem, wprowadzonym pod koniec marca, czynne pozostaną szkoły i uniwersytety.

Jako pierwsze informacje o planowanym lockdownie ujawniły w sobotę po południu stacje Sky News i ITV. Według brytyjskich mediów w ramach spodziewanych działań jest zamknięcie wszystkich sklepów z wyjątkiem tych, które sprzedają artykuły pierwszej potrzeby i zakaz spotkań osób z różnych gospodarstw domowych w pomieszczeniach zamkniętych.

Otwarte pozostałyby jednak szkoły, uniwersytety i sądy, które podczas pierwszego lockdownu, od końca marca, również przeniosły się do internetu.

Decyzja brytyjskiego rządu będzie się odnosić tylko do Anglii, gdyż ochrona zdrowia jest kompetencją zdecentralizowaną, co oznacza, że w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej odpowiadają za tę sferę tamtejsze rządy. Krótkie lockdowny w celu zatrzymania epidemii wprowadziły już rządy Irlandii Północnej i Walii. W Irlandii Północnej jest on przewidziany na cztery tygodnie, z czego dwa już minęły, zaś w Walii na 17 dni, co oznacza, że pozostało jeszcze 10.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 21 915 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że ich łączna liczba przekroczyła 1 mln, i zarejestrowano 326 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych zakażeń jest niższa o 2490 od tej z piątku i o 4773 od najwyższej z 21 października, to jednak wystarczyło, by Wielka Brytania stała się dziewiątym państwem świata i czwartym w Europie, w którym liczba wykrytych infekcji przekroczyła milion. Dotychczasowy bilans to 1 011 660.

Jeśli chodzi o bieżące przypadki, to zauważalnie mniej niż w bilansach z piątku jest ich w Anglii (18 864), Walii (1301) i Szkocji (1101). Jedynie w Irlandii Północnej nastąpił niewielki wzrost (do 649), ale i tak ta liczba jest drugą najniższą od 5 października.

Liczba zgonów jest wyższa o 56 od tej z bilansu piątkowego i jest to druga najwyższa statystyka w czasie drugiej fali epidemii. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 46 555, z czego 41 132 osoby zmarły w Anglii, 2843 - w Szkocji, 1872 - w Walii, a 708 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 58 925; ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu - we wtorki.

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Według danych z piątku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 10 754 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 190 w stosunku do poprzedniego dnia.

