Media: Bodnar nie wypuści Kamińskiego i Wąsika z więzienia

Duda: Sąd nakazał przymusowe dokarmianie Kamińskiego W środę otrzymałem informację od małżonki Mariusza Kamińskiego, że sąd wydał nakaz, aby był on przymusowo dokarmiany - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by umożliwił Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.