Mecz Polska-Albania na PGE Narodowym? Inspektor Nadzoru Budowlanego zabrał głos

Dostaliśmy dzisiaj pozytywną opinię od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Teraz skupiamy się na przygotowaniach do meczu Polska-Albania - powiedziała PAP w czwartek rzeczniczka operatora PGE Narodowego Małgorzata Bajer.

/ PGE Narodowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do operatora Stadionu Narodowego o dostarczenia odpowiednich ekspertyz, które potwierdzają, że stadion może być użytkowany bezpiecznie (wszystkie nieprawidłowości w konstrukcji dachu zostały usunięte). PINB uznał opinie z tych ekspertyz.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, opinia PINB jest pozytywna. Bardzo się z tego cieszymy i skupiamy się na przygotowaniach do meczu Polska-Albania" - zaznaczyła rzeczniczka dodając, że teraz czekają na decyzję miasta w sprawie zgody na imprezę masową.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth powiedziała PAP, że miasto na wydanie decyzji ws. imprezy masowej (meczu Poslka- Albania zaplanowanego na 27 marca) ma czas do 20 marca. "Jeśli opinia PINB jest pozytywna, to my oczywiście też wydajemy decyzję pozytywną. Operator wszystkie inne decyzje ma pozytywne" - dodała.

Mecz pomiędzy Polską a Albanią został zaplanowany na 27 marca w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk

