McDonald's zbojkotowany? Tak słabych wyników nie miał od dawna

Skorygowany zysk netto Shopera w IV kw. 23 wzrósł o 31 proc. rdr do 10,2 mln zł, Skorygowany zysk netto grupy Shoper w IV kwartale 2023 roku wyniósł 10,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc. rdr, a skorygowana EBITDA wzrosła o 17 proc. do 15,1 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Analitycy liczyli, że zysk netto wyniesie 7,2 mln zł, a wyniki EBITDA 13,1 mln zł.