McDonald's wycofuje się z Rosji. Kilkadziesiąt tysięcy osób straci pracę

Dla większości uchodźców z Ukrainy Polska to plan B

Dla większości uchodźców z Ukrainy Polska to jednak plan B, wdrożony na czas wojny. Nie znaczy to jednak, że w przyszłości może na tym nie skorzystać nasz rynek pracy - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na wyniki badań przeprowadzonych wśród uchodźców z Ukrainy.