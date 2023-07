McDonald's w Glovo Prime. Ile kosztuje abonament na dostawy do domu?

McDonald's to jedna z najpopularniejszych sieci fast food na całym świecie. Nie zawsze jednak do restauracji nam po drodze - wybawieniem może być wtedy dostawa do domu. Zaoferowano ją w ramach specjalnego abonamentu za 14,99 zł.

/ Glovo

Mowa oczywiście o Glovo Prime - jest to abonament, który za 14,99 złotych miesięcznie pozwala zamawiać jedzenie z dostawą do domu. Aktualnie oferta dostępna jest w czterech miejscach w Polsce: Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu oraz na terenie Trójmiasta. Trwają jednak prace nad rozszerzeniem tej usługi na inne miasta.

W większości sklepów i restauracji bezpłatna dostawa jest dostępna po wykonaniu zakupów za minimum 35 zł. W przypadku zakupów w supermarkecie próg ten jest wyższy i wynosi 70 zł. Sklepy, które biorą udział w ofercie Glovo Prime, oznaczone są specjalnym znaczkiem w aplikacji.

Do usługi Glovo Prime dołączyła popularna sieć fast food - McDonald's. Wybierając burgery, frytki czy inne produkty za minimum 50 złotych, klient otrzyma bezpłatny dowóz do domu.

Sieć restauracji obecna jest w Glovo od początku jej działania na polskim rynku. Współpraca restauracji i dostawcy w formie kampanii reklamowych i wakacyjnych promocji zaowocowały tym, że klienci dawniej mieli możliwość zamówić jedzenie z ekspresową dostawą do ich mieszkania. Dodatkowo w zeszłym roku firmy podjęły się współdziałania w celu dowożenia zamówień z restauracji wprost na teren 61. Juwenaliów Olsztyńskich - odnotowuje portal Telepolis.

JM