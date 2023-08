McDonald's i jego triki, czyli ile mięsa w mięsie. Tak fast food zwiększa swoje zyski

"Ile procentu cukru jest w cukrze?" - nad tą kwestią zastanawiał się niejeden po obejrzeniu filmu "Poszukiwany - poszukiwana". Teraz niemieccy dziennikarze wzięli na tapet nuggetsy z McDonalda i doszli do szokujących wniosków: było w nich mniej niż 50 proc. mięsa z kurczaka.

fot. Ratana21 / / Shutterstock

Kanał ZDF opublikował dokument o pracy w McDonaldzie. Jak się okazało, nuggetsy, które wszyscy podejrzewają o to, że są zrobione z mięsa z kurczaka, tak naprawdę przygotowuje się z mięsa kurczaka. Niby subtelna różnica, ale oznacza, że są one kombinacją mięsa i innych składników, z czego kurczaka znajduje się w nich mniej niż 50 proc. (dokładnie 46 proc.). Reszta to: woda, oleje roślinne (np. słonecznikowy czy rzepakowy), mąka (kukurydziana lub pszenna) i przyprawy.

- McDonald's polega na tanich wypełniaczach, by zwiększyć zysk - mówi były pracownik sieci restauracji w dokumencie ZDF.

Zresztą inne kanapki wypadają niewiele lepiej: w kurczakburgerze było także tylko 46 proc. mięsa, ale w McChicen Classic i McWrapie Chicken Sweet Chilli było go aż 62 proc.

To nie jedyna wpadka McDonalda. W sieci było głośno o przypadku pozwu, jaki miała złożyć Amerykanka, która zadławiła się ością z Filet-O-Fish. Sieć wygrała, gdyż udowodniła, że w kanapce ości być nie mogło, ponieważ nie zawierała ryby. Za to jedna z klientek wygrała proces po tym, jak zamiast w rybę (w przypadku tej samej kategorii kanapki) zęby wbiła w śrubę.

To jednak nie jedyny fast food, który ma problemy ze swoim menu. W laboratorium zbadano kanapkę z tuńczykiem serwowaną w Subwayu. Okazało się, że nie znaleziono w nim DNA tuńczyka. Albo użyta była inna ryba, albo produkt był już tak przetworzony, że nie udało się dotrzeć do "materiału źródłowego".

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.