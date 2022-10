Mbappé rozbił bank. Największy kontrakt w historii sportu

fot. Eurasia Sport Images / / FORUM

Napastnik Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, po wielu spekulacjach zdecydował się zostać w dotychczasowym klubie. Skusić go miały pieniądze — i to olbrzymie, nawet jak na piłkarskie standardy wynika z informacji "Le Parisien".

Przed 23-letnim francuskim napastnikiem kameruńsko-algierskiego pochodzenia drzwi do Realu Madryt miały stać otworem. Jednak Królewscy musieli obejść się smakiem. Mbappé pozostał w PSG, a powodem takiego toku wydarzeń miały być ogromne pieniądze.

Jak informuje "Le Parisien", za 3 kolejne lata gry w PSG Kylian Mbappé ma zarobić... 630 mln euro (210 mln euro rocznie). Byłby to największy kontrakt w historii sportu. Dla porównania Lionel Messi w latach 2017-2021 zarobił w Barcelonie 555 mln euro (ok. 139 mln euro rocznie). To wiele więcej niż roczne zarobki Roberta Lewandowskiego w "Dumie Katalonii", które szacuje się na ok. 23 mln euro rocznie.

Trzecie miejsce pod względem zarobków przypada Patrickowi Mahomesowi, amerykańskiemu futboliście, który w latach 2010-2020 zarobił 510 mln euro.

10 największych kontraktów w historii sportu (w mln euro brutto) Zawodnik Klub Kwota Data Kylian Mbappé PSG 630 2022 (3 lata) Lionel Messi FC Barcelona 550 2017 (4 lata) Patrick Mahomes Kansas City Chief’s (football amerykański) 510 2010 (10 lat) Floyd Maywather Jr. Showtime (boks) 456 2013 (6 walk) Mike Trout LA Angels (baseball) 432 2019 (12 lat) Canelo Alvarez DAZN (boks) 370 2018 (5 lat) Mookie Betts LA Dodgers (baseball) 370 2020 (12 lat) Francisco Lindor NY Mets (baseball) 346 2022 (10 lat) Fernando Tatis Jr. San Diego Paders (baseball) 345 2021 (14 lat) Bryce Harper Philadelphia Philles (baseball) 335 2019 (13 lat) Źródło: "Le Parisien"

Zdecydowaną przewagę w zestawieniu 10 największych kontraktów w świecie sportu mają Amerykanie — z boksem i baseballem na czele. Jednak w przypadku tego drugiego sportu wysokie stawki wynikają z długiego czasu kontraktowania, sięgającego nawet 14 lat, co w piłkarskim świecie się nie zdarza.

Lewandowski w Barcelonie będzie zarabiać blisko tysiąc euro na godzinę. Jak wypada na tle innych piłkarzy? 45 milionów euro – właśnie tyle zapłaciła FC Barcelona za kartę zawodniczą Roberta Lewandowskiego. Choć to największy transfer w historii polskiej piłki nożnej, tak w skali całej dyscypliny znajduje się poza pierwszą setką. Zarobki rzędu od 8 do 12 mln euro netto rocznie również nie są najwyższymi w branży, a na takie będzie mógł liczyć kapitan polskiej reprezentacji. Sprawdzamy, za kogo płacono więcej i kto może pochwalić się większymi zarobkami.

